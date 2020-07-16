CHP 'çoklu baro' için AYM'ye başvurdu
CHP kamuoyunda “çoklu baro düzenlemesi” olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce açıklandığı gibi, iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununa ilişkin dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sundu.
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