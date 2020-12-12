CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan iktidara çağrı: '28 günlük tam kapanma uygulanmalı'

12 Aralık 2020 Cumartesi, 16:58

CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını yürüten CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, bugün toplandı. Sağlık Bakanlığı’nın mart ayından 10 Aralık 2020 tarihine dek Covid-19 sebebiyle 15 bin 751 yurttaşın vefat ettiğini raporlamış olmasına rağmen aynı dönemde 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 yurttaşın vefatının kaydedilmiş olması “iktidarın şeffaflıktan uzak olduğu” yönünde değerlendirildi.

EN AZ 14 GÜN KAPANMA ÇAĞRISI

Covid-19 ve bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayılarının, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladıklarından 2 buçuk kat fazla olduğu tespiti yapıldı. Kurul, derhal ‘Aşılama Acil Durum Eylem Planı’ hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Kurul, “en az 14 günlük, ideal olarak 28 günlük tam kapanma uygulanmalı” çağrısı yaptı.

‘DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VEREREK HALKA ULAŞMALI’

Toplantıda, her şeyden önce bugüne kadar getirilen yasaklar ışığında işini kaybeden, işyerini kapatmak zorunda kalan herkese “doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğinin” altını çizen Kılıçdaroğlu, kan ağlayan on binlerce esnafa ve milyonlarca çalışana sosyal devlet sorumluluğu ile çare üretilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Esnafa kira desteği verilmeli. İşsiz kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri gibi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan gelir desteği verilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilerek pandemide işyeri kapatılan tüm çalışanlara ücretli izin imkanını devlet doğrudan gelir desteği ile sağlamalı. Ödeme zorluğu yaşayan tüm yurttaşlarımıza en az bir ay için ücretsiz su, elektrik ve doğalgaz sağlanmalı. Borçla değil, IBAN numarası göndererek değil; doğrudan gelir desteği vererek halka ulaşmalı. Kaldı ki ülkeyi yönetenler, İl Hıfzıssıha Kanunu’na göre, izolasyona tabi olan yurttaşların iaşe ve temel harcamalarını karşılamak zorundadır. Biz bugün iktidar olsaydık, bunların hepsini yapardık.”

‘EN AZ 150 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR’

Danışma Kurulu, en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu, iktidarın bugüne kadar Çin’den 50 milyon doz aşının geleceğine dair yaptığı açıklamaların salgının kontrol altına alınması için yeterli olmayacağını, ihtiyaç duyulan aşı miktarına erişilmesi için iktidarın başka aşıların temini yoluna gitmesi ve daha hızlı davranması gerekliliğini tespit etti. Kurul, tüm bilim insanlarının da ifade ettiği gibi faz 3 sürecinden geçmiş, biyogüvenlik testleri yapılmış ve etkinliği ispatlanmış tüm aşıların halk sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, bu koşulları sağlayan aşıların hızla yapılmasını desteklediklerini ve CHP’nin hem aşının temini hem de dağıtımı konusunu yakından takip ettiğini duyurdu.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nda şu isimler yer alıyor:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke

CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel

CHP PM Üyesi Murat Emir

CHP PM Üyesi Gaye Usluer

CHP PM Üyesi Aylin Yaman

CHP TBMM Sağlık Komisyonu CHP Sözcüsü Ali Şeker

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Prof. Dr. Özlem Kurt Azap

Prof. Dr. Sinan Adıyaman



Doç. Dr. Osman Elbek

Doç. Dr. Çağhan Kızıl

Prof. Dr. Kayıhan Pala

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz