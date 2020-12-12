CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan iktidara çağrı: '28 günlük tam kapanma uygulanmalı'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nda, Covid-19 ve bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayılarının, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının 2 buçuk kat fazla olduğunun tespiti yapıldı. Kurul, derhal ‘Aşılama Acil Durum Eylem Planı’ hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek “en az 14 günlük, ideal olarak 28 günlük tam kapanma uygulanmalı” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, işini kaybeden, işyerini kapatmak zorunda kalan herkese “doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğini” vurguladı.
CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını yürüten CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, bugün toplandı. Sağlık Bakanlığı’nın mart ayından 10 Aralık 2020 tarihine dek Covid-19 sebebiyle 15 bin 751 yurttaşın vefat ettiğini raporlamış olmasına rağmen aynı dönemde 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 yurttaşın vefatının kaydedilmiş olması “iktidarın şeffaflıktan uzak olduğu” yönünde değerlendirildi.
EN AZ 14 GÜN KAPANMA ÇAĞRISI
Covid-19 ve bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayılarının, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladıklarından 2 buçuk kat fazla olduğu tespiti yapıldı. Kurul, derhal ‘Aşılama Acil Durum Eylem Planı’ hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Kurul, “en az 14 günlük, ideal olarak 28 günlük tam kapanma uygulanmalı” çağrısı yaptı.
‘DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VEREREK HALKA ULAŞMALI’
Toplantıda, her şeyden önce bugüne kadar getirilen yasaklar ışığında işini kaybeden, işyerini kapatmak zorunda kalan herkese “doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğinin” altını çizen Kılıçdaroğlu, kan ağlayan on binlerce esnafa ve milyonlarca çalışana sosyal devlet sorumluluğu ile çare üretilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Esnafa kira desteği verilmeli. İşsiz kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri gibi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan gelir desteği verilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilerek pandemide işyeri kapatılan tüm çalışanlara ücretli izin imkanını devlet doğrudan gelir desteği ile sağlamalı. Ödeme zorluğu yaşayan tüm yurttaşlarımıza en az bir ay için ücretsiz su, elektrik ve doğalgaz sağlanmalı. Borçla değil, IBAN numarası göndererek değil; doğrudan gelir desteği vererek halka ulaşmalı. Kaldı ki ülkeyi yönetenler, İl Hıfzıssıha Kanunu’na göre, izolasyona tabi olan yurttaşların iaşe ve temel harcamalarını karşılamak zorundadır. Biz bugün iktidar olsaydık, bunların hepsini yapardık.”
‘EN AZ 150 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR’
Danışma Kurulu, en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu, iktidarın bugüne kadar Çin’den 50 milyon doz aşının geleceğine dair yaptığı açıklamaların salgının kontrol altına alınması için yeterli olmayacağını, ihtiyaç duyulan aşı miktarına erişilmesi için iktidarın başka aşıların temini yoluna gitmesi ve daha hızlı davranması gerekliliğini tespit etti. Kurul, tüm bilim insanlarının da ifade ettiği gibi faz 3 sürecinden geçmiş, biyogüvenlik testleri yapılmış ve etkinliği ispatlanmış tüm aşıların halk sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, bu koşulları sağlayan aşıların hızla yapılmasını desteklediklerini ve CHP’nin hem aşının temini hem de dağıtımı konusunu yakından takip ettiğini duyurdu.
CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nda şu isimler yer alıyor:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke
CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel
CHP PM Üyesi Murat Emir
CHP PM Üyesi Gaye Usluer
CHP PM Üyesi Aylin Yaman
CHP TBMM Sağlık Komisyonu CHP Sözcüsü Ali Şeker
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
Prof. Dr. Özlem Kurt Azap
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Doç. Dr. Osman Elbek
Doç. Dr. Çağhan Kızıl
Prof. Dr. Kayıhan Pala
Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi