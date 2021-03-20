CHP: "Cumhur İttifakı, Andımız konusunda berraklaşmalı"
CHP, Cumhur İttifakı’nın iki ortağının Andımız değerlendirmelerini ‘’ayrışma’’ olarak yorumladı.
- CHP Grup Başkvekili Engin Özkoç: MHP, samimi bir seçimde bulunmalı. Muhalefetin oyları TBMM’de yeterli. MHP, Andımız’ı terör örgütü istedi diye yasaklayanlarla mı hareket edecek? Yoksa durduğu yer itibarıyla muhalefetle birlikte mi hareket edecek? Mesele Andımız’la da sınırlı değil. Tabelalardan ‘T.C.’ mührünün ve madalyalardan Atatürk kabartmasının kaldırılması da var, Habur’dan davul zurnayla teröristlerin Türkiye’ye alınması var. Bunların hepsi Öcalan istedi diye yapıldı. Şimdi MHP nerede durduğuna bir daha bakacak. Biz, ‘Muhatabımız TBMM’ diyoruz. AKP ve MHP, ‘bizim muhatabımız PKK terör örgütü’ diyor. Bu konuda ısrarla aynı yerde duruyorlar.
"BERRAKLAŞILMALI"
- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Cumhur İttifakı, Andımız konusunda berraklaşmalı. Küçük ortağıyla, büyük ortağıyla 2023’e sandık randevusu verenler, ittifakın cumhurbaşkanı adayını ilan edenler Andımız konusunda prompter’lardan, kapalı kapılardan, yargı kararları üzerinden birbirleriyle atışmayı bırakıp konuşmalıdırlar.
Dün küçük ortak, “Andımız’dan şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz” dediği saatlerde, Erdoğan, “Milli andımız İstiklal Marşı” diyordu. Senin adına konuşan, siyaset yapan, prompter’ına yazı yazanlar Andımız’dan vazgeçti Sayın Bahçeli. Hem de yıllar oldu. Andımız lehine çıkan yargı kararının dahi gereğini yerine getirmedi AKP. Danıştay’a laf yetiştireceğine, işin taşeronuyla değil işvereniyle ilgilen Sayın Bahçeli.
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