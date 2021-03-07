CHP Elazığ Milletvekili Erol'dan 'Osman Paşa ismi Elazığ Havalimanı'nda yaşasın' önerisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'ye vereceği önergede Bitlis'te helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın isminin Elazığ Havalimanı’na verilmesini isteyecek.
Bingöl’den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüş, meydana gelen olayda, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu.
Şehit korgeneralin kentteki tüm şehit aileleri ve gazilerle bire bir yakından ilgilendiği, gördüğü eksiklikleri anında giderdiği, zaman zaman ailelere hediyeler gönderdiğini ifade eden CHP'li Gürsel Erol'dan bir öneri geldi. "Korgeneral Erbaş, Elazığ halkının gönlüne taht kurdu" diyen CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Havalimanı'nın, "Şehit Korgeneral Erbaş Havalimanı olarak değiştirilmesini önerdi.
Milletvekili Gürsel Erol, “Korgeneral Osman Erbaş’ın adı Elazığ Havalimanın da yaşatılabilir, bunun Meclis'e sunacağım” dedi.
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