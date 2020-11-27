CHP: 'Esnafın artık sabredecek hali kalmadı'

27 Kasım 2020 Cuma, 14:49

İktidarın salgın sürecini yönetemediğini, bunun da faturasının küçük esnafa kesilerek Türkiye genelinde 383 bin iş yeri ve bu iş yerlerinde çalışan 2 milyon kişinin işsizliğe mahkum edildiğini vurgulayan CHP'li Kasap şunları kaydetti:

"Binlerce işsizi bulunan Kütahya zaten var olan ekonomik buhran ile mücadele ederken bir de üstüne yaşanan salgın Kütahya’da her alanda kendini hissettirdi. Yüzlerce esnaf battı. Bu iş yerlerinde çalışan insanlar işini kaybetti. İktidar, birçok ülkenin koruma ve destek açıkladığı dönemde vatandaşlarına 'sabretmeyi' söyledi. Yüzde 70’lere yakın iş kaybı yaşayan esnafın artık sabredecek hali kalmadı"

CHP olarak pandemiden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların zararının giderilmesi için kanun teklifi verdiklerini belirten Kasap,"İktidar vermiş olduğumuz Kanun teklifini gündeme alarak esnafımızın yaşadığı sorunların çözümü için adım atmalıdır.

Vermiş olduğumuz teklif ile esnaf ve sanatkârların salgın dönemindeki sigorta primi ve vergi borçlarının faizsiz olarak beş yılda ödenecek şekilde yapılandırılması, bunların kullandıkları kredilerin faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi, kredi ve kredi kartı borcu, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler nedeniyle kredi sicili bozulanlara sicil affı getirilmesi, esnaf ve sanatkârların kira ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapma yükümlülüklerinin kaldırılması, alışveriş merkezlerinin haftada bir gün tatil edilmesi ve kamuya ait taşınmazlarda kiracı konumunda bulunan esnaf ve sanatkârlardan bir yıl süreyle kira alınmamasını amaçlıyoruz.

Eğer iktidar bu konuda samimiyse vermiş olduğumuz Kanun teklifine destek vermelidir" dedi.