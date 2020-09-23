CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Toprak: "Siyasi ve insani akıl tutulması"

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Toprak, 1953 yılından bu yana hekimlerin çatısı altında yer aldığı TTB’nin “ihanet odağı” ilan edildiğini belirterek, “TTB’nin derhal kapatılmasını ve yöneticileri hakkında soruşturma açılarak yargılanmalarını istemesi, en basit tabirle siyasi ve insani akıl tutulmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Toprak, iktidarın TTB’nin uyarı ve önlem çağrılarını umursamaması nedeniyle 6 ayın sonunda salgınla mücadelede kontrolün yitirilmesine neden olduğuna işaret ederek, “6 ay önceki yasaklara yeniden dönülmesinin gündeme getirilmesi TTB’nin haklılığının teyididir” dedi. Toprak, “Ekonomik, siyasi, partisel çıkarları gözeterek halk sağlığını geri plana iten tüm uyarılara rağmen erken normalleşmeyle bu ülkenin insanlarının, gençlerinin, yaşlılarının hayatını, canını tehlikeye atan bizzat iktidarın kendisidir” diye konuştu.