CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Devlet alkolle yarışıyor'

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Genel Merkezinin bahçesinde, salgın döneminde ciro kaybı yaşayan, kapatma kararlarıyla mağdur olan tekel esnafıyla ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon rakamlarına da değinen Ağbaba "Bunu pazara çıkan bir teyzeye sorsanız terlikle kovalar. Türkiye’de hayat keşke TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlara benzese" dedi. Ağbaba'nın tekel bayilerinin sorunlarını anlattı konuşması özetle şöyle:

RECEP TAYİP ERDOĞAN NEREYİ GEZERSE RENK KIRMIZIYA DÖNÜYOR: Lokanta, restorancıların ifadesiyle açılınca kapanacak esnafın olduğunu biliyoruz. Yarı açılmayla birlikte kitlesel işsizlik tehlikesi var. Tam kapasite açılmadığı için insanlar işten atılacak toplu işten çıkarmalar olacak. Kısa çalışma ödeneği önümüzdeki ay kesilecek. İşsiz sayısı 11 milyonu geçti. Recep Tayip Erdoğan nereyi gezerse renk kırmızıya dönüyor. Sağlık Bakanlığı’na çağrımız salgını kontrol altına almak istiyorsan Recep Tayip Erdoğan’ı Saray’da tut. Bu virüs 15 bin kişinin yan yana geldiği AKP kongrelerinde bulaşmıyor iki kişinin yan yana geldiği tekel bayilerinde bulaşıyor.

KEYFİ TACİZLERLE TEKEL ESNAFI RAHATSIZ EDİLİYOR: Tekel bayileri sadece alkol ve sigara satmıyor. Günübirlik belirsiz kararlarla ciro kayıpları yaşadılar. Yalnız bırakıldılar, tehdit mektupları aldılar, dükkanları aç-kapat yapa yapa oyuncağa çevrildiler. Koronanın sebebi olarak gösterdiler. Türkiye’de 155 bin tekel bayi var. Başka esnafın ödemediği birçok vergi veriyor. Cezalar kesildi. Örneğin bir tekel esnafına yasaklara uymadığı için tam 320 bin lira ceza kesildiğini biliyoruz. Keyfi tacizlerle tekel esnafı rahatsız ediliyor.

DEVLET ALKOLLE YAŞIYOR: Zincir market bütün esnafı etkilediği gibi tekel esnafını da etkilemektedir. Tekel ürünleri vergi gelirlerinin yüzde 12.3’ünü oluşturuyor. Tekel esnafı olmasa hükümette Türkiye’de ayakta duramaz. Devlet adete alkolle yaşıyor. Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor. Son bir yılda satışlar da azaldı. Tüketim azalıyor mu? Yasaklar sahte içki üretimini artırıyor. Geçtiğimiz yıl 500 kişi sahte alkolden öldü. Sen tekel bayilerle uğraşacağına gel uyuşturucularla uğraş.

ZİNCİR MARKETLER ESNAFI ÇÖKERTİYOR: Tekel esnafının tek mağduriyeti yasak değil tüm ürünlerinin zincir marketlerde satıldığı esnaf çökertiliyor. Zincir marketler gıda değil her şey satmaktadır. Zincir marketler AKP döneminde doğmuş büyümüştür. Esnafımıza çağrı yapıyoruz. Bu zincir marketlerle senin ekmeğinle oynayanların hesabını sor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI LEBALEP DOLU KONGRELERDİR: Hükümet kendi yaşam tarzını dayatmaktadır. Onların başında da tekel esnafı gelmektedir. Senin kongrelerinde bulaşmayan virüs tekel bayilerinde bulaşmaz. Virüsün kaynağı sensin, lebalep doldurduğun kongrelerdir. Beka meselesi diyorlar. Türkiye'nin beka meselesi esnafın ayakta kalmasıdır.

TEKEL BAYİLERİ: "11 MART TARİHİNDE MEYDANLARDA OLACAĞIZ"

Tekel esnafının artan borçları nedeniyle zor günler yaşadığını söyleyen Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBM) Başkanı Özgür Aybaş, şöyle konuştu:

“Sözde mücadele adı altında amacı mücadeleden çok laik kesimin tüketimine yapılan müdahale açıkça ortadadır. Esnaf borçlarına rağmen hükümetin kapatmalarını önce halk sağlığı diye kabullenmiştir. Fakat esnaflar fedakarlık yaparken hükümetin bizle alay ettiğini siyasi mitinglere verdiği destekleriyle lebalep görmüş olduk. Borçlarımız gün geçtikçe artmakta. Bu ülkede adalet sadece zenginleri ve müteahhitleri korumak için mi vardır, bu mudur sosyal adalet? Hakkımız olanı kolay kolay teslim etmeyeceğiz. Bu yüzden 11 Mart tarihinde meydanlarda olacağız.”

"ESNAFA ALKOL RUHSATI VERİLMİYOR, ANCAK MARKETLER RUHSAT ALMADAN ALKOL SATIYOR"

Cemaat üyelerinin dükkanlarına gelerek kendilerine baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Aybaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizlerin şu dönemdeki en büyük sorunu cemaatler, tarikat üyeleri dükkânlarımıza gelerek baskı kurmaya çalışıyorlar. Birçok il ve ilçede kapanmamız için dilekçe topluyorlar ve basın açıklaması yapıyorlar. Ödemelerimiz takvime göre ama bu kısıtlama saatlerine vurduğumuz zaman bize yetmiyor. Aynı zamanda zincir marketlerde sigara ve alkol satışı sınırlandırılsın. Onlar tek merkezden alım yaparak bizleri ezmektedirler. İnsanlar bize ‘kazıkçı’ olarak bakıyor. Hafta sonu zincir marketlere alkol satışı yasağı gelmedi, bize geldi. Onlar tek merkezden alım yaparak bizleri ezmektedirler. Biz onlarla rekabet edemiyoruz. Şu an Türkiye'de alkol ruhsatı hiçbir şekilde verilmiyor. Ankara Mamak’ta esnafa alkol satışı ruhsatı verilmiyor ama marketler TPDK ruhsatı olmadan alkol satıyor.”