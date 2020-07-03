CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:13

Erdoğdu, enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, fiyatlardaki yükselişin gizlenemediğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın hedeflediği patikadan tamamen çıkıldığını iddia eden Erdoğdu, "Enflasyonun önümüzdeki bir yıl içinde tek haneye inmesi artık mümkün değil. Çekirdek enflasyon da çift haneli enflasyona çok uzak olduğumuza işaret ediyor. 'Faizler düşünce enflasyon düşecek' diyenler bunun mümkün olmadığını gördü. Düşük faiz politikası, mevcut duruma rağmen talep doğurdu." ifadesini kullandı.

Hizmet fiyatlarındaki artışın enflasyondaki yükselişte belirleyici olduğuna işaret eden Erdoğdu, gıda fiyatlarında mevsimsel etki nedeniyle bir miktar düşüşün bu aylarda zaten görüldüğüne dikkati çekti.

"DEVLETİN BİR TARIM POLİTİKASI YOK"

Tarımda bir planlama ve ona yönelik destek, teşvik olmaması nedeniyle fiyatların aşırı oynaklığının Türkiye açısından sorun olduğunu savunan Erdoğdu, "Devletin bir tarım politikası yok. Akıllı bir planlama ile destek ve kredi politikasıyla tarımın güçlendirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda ürünlerinde fiyat düşüklüğüne rağmen vatandaşın bunu hissetmediğinin altını çizen Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim vatandaşımız elektrik ve doğal gaza dünyada en yüksek ücreti ödüyor. İktidarın bir tarım politikası olmadığı gibi bir enerji politikası da yok. Enerji ve tarım politikası olmayan bir ülkenin enflasyonda başarılı olması mümkün değil. Bugün aldığımız ürün ne olursa olsun neredeyse biri kendimize birini devlete alır hale geldik."

Haziran enflasyon oranlarının memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olmasından dolayı önem taşıdığına işaret eden Erdoğdu, "Açıkladıkları enflasyon rakamlarına kimsenin inanmadığını, gerçek enflasyonun bu olmadığını onlar da biliyorlar. Amaçları enflasyonu düşük gösterip memur-işçi ve emeklilerin maaşlarına düşük zam yapmak." iddiasında bulundu.

"ENFLASYON HEDEFİNİ REVİZE EDEREK BAŞLAYABİLİR"

İktidarın gelirlerini artırmak için ek vergi ve gümrük vergilerinde artışa gittiğini ifade eden Erdoğdu, her türlü vergi artışının maliyet ve enflasyon artışı olarak kısır döngü oluşturduğunu savundu.

Erdoğdu, Merkez Bankasının piyasa koşullarına uygun olmayan faiz uygulamasının bir miktar talep artışı yarattığını, bunun da fiyatları tırmandırdığını belirtti.

Kredi faiz oranları nedeniyle kredi kullanım hacminin çok arttığını ve son 20 yılın en büyük kredi genişlemesinin yaşandığını vurgulayan Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Faiz indirimi döngüsünden çıkmış görünen Merkez Bankasının bu eğilimi devam ettirmesi ve piyasa ile koordineli davranması gerekiyor. Ülkeye döviz getirecek turistin bu yaz ne kadar gelebileceği belirsiz. Haliyle döviz girişinin yetersiz olduğu yerde enflasyon yükselirken faizleri daha fazla düşük tutamazlar. Merkez Bankasının fiyat istikrarı sağlamak gibi görevi çok gerilerde kaldı. Merkez Bankası bundan sonra çok akıllı davranmalı ve yabancı yatırımcı nezdindeki algısını değiştirmeye odaklanmalı. Banka buna enflasyon hedefini revize ederek, daha gerçekçi bir rakam belirleyerek başlayabilir."