CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Lale Karabıyık: "Günlük politikalarla dolar tutulamaz!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Lale Karabıyık CHP Ekonomi Masası TV’de 7.20’ye varan dolar/TL hareketinin nedenlerini ve ekonomideki sorunların çözülmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası TV’de dolar/TL’nin son günlerdeki hareketliliği konuşuldu.
Programa konuk olan Prof.Dr. Lale Karabıyık doların artışında rol oynayan ana gerekçeleri anlattı.Program editörü Evren Devrim Zelyut ise ABD Tahvil faizlerindeki hareketin kur üzerine etkisini açıkladı.
Prof. Dr. Karabıyık son günlerde gündemde olan 128 milyar dolarlık rezerv kayıpları ile ilgili olarak Merkez Bankası’ndan çıkışların olduğunu, ancak bu hareketlerin açıklanması gerektiğini söyleyerek, rezervlerle ilgili önemli detayları yayında paylaştı.
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