CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Lale Karabıyık: "Günlük politikalarla dolar tutulamaz!"

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası TV’de dolar/TL’nin son günlerdeki hareketliliği konuşuldu.

Programa konuk olan Prof.Dr. Lale Karabıyık doların artışında rol oynayan ana gerekçeleri anlattı.Program editörü Evren Devrim Zelyut ise ABD Tahvil faizlerindeki hareketin kur üzerine etkisini açıkladı.

Prof. Dr. Karabıyık son günlerde gündemde olan 128 milyar dolarlık rezerv kayıpları ile ilgili olarak Merkez Bankası’ndan çıkışların olduğunu, ancak bu hareketlerin açıklanması gerektiğini söyleyerek, rezervlerle ilgili önemli detayları yayında paylaştı.



