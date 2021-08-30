CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Havadan müdahale yapılmazsa ormanın tamamı yanar

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:46

Tunceli’deki orman yangını 14 gündür sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet de Tunceli’de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ağbaba, AFAD ekiplerinin Fırtına Veli Çeşmesi mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ağbaba, AFAD telsizinden, AFAD çalışanlarına yardım eden bir gönüllü ile konuştu. Gönüllü yurttaş, “Arkadaşlarımızın çoğu dumanın arasında kaldılar. Güney yamaçlarını kontrol ediyoruz ama kuzey yamaçlarında 50-60 metrelik devasa ağaçlar var. Bu ağaçlara karıştığı andan itibaren yerden müdahalemiz sıfır” dedi. “Uçak mı lazım” diye soran Ağbaba’ya yurttaş, “Uçakla ya da helikopter ile müdahale edilmesi gerekiyor. Sabahtan beri buraya tek sefer helikopter gelmiş değil” diye yanıt verdi.

"YANGIN ŞİDDETLİ DEVAM EDİYOR"

Ağbaba yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangın şiddetli olarak devam ediyor. Önlenebilmiş değil. Gönüllüler yukarıda çalışma yapıyor. AFAD yetkililerinin vermiş olduğu bilgiye göre, burada, dağda görev yapacak acil gönüllüye ihtiyaç var. Buradan çağrısını yapalım. AFAD’la beraber çalışacak gönüllüye ihtiyaç var. Burada görüyorsunuz yangını, büyük şekilde devam ettiği söyleniyor. Acil şekilde havadan müdahale yapacak helikopter ve uçağa ihtiyaç var” diye konuştu.

Ağbaba, profesyonel yangın söndürme personeline de ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Bu yangının söndürülebilmesi için bu işi bilen insanların yangın söndürmeye yardım etmesi lazım. Yetkililere, bakanlara sesleniyoruz. Buraya mutlaka hızlı şekilde havadan söndürmek için helikopter ve uçak lazım” dedi.

AĞBABA YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Ağbaba ve beraberindeki heyet, daha sonra yangın söndürme çalışmalarını katıldı. Elindeki kürekle alevlerin arasına giren Ağbaba’nın dumandan gözleri yaşardı. Yanan ağaçların üzerine kum atan gönüllülerle birlikte çalışan Ağbaba, “Burada dumandan çalışmak da zor. Şu kadarcık yangında bile sıcak insanı etkiliyor. Havadan müdahale şart. Havadan müdahale olmazsa bu ormanların tamamı yanar” diye konuştu.