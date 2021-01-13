CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ittifak söylemelerini değerlendirdi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Edinilen bilgiye göre CHP’nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında; Gaziantep, Elazığ ve Ağrı il başkanlarının görevden alınması kararına yapılan itirazlar hakkında oylama yapıldı. Oylama sonucu her üç il için de yapılan itirazlar reddedildi.Toplantının basına kapalı bölümünde Kılıçdaroğlu’nun CHP Ekonomi Masası’nın daha çok il ve ilçeye gidip, vatandaşın dertlerini dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söylediği öğrenildi. Ekonomi Masası’nın bugün Polatlı’da yapılacak ziyaretin ardından Afyon ve Aksaray’a gitmesi benimsendi.

Bazı PM üyelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi gündeme geldi. Bazı PM üyeleri siyaset sahnesine üçüncü bir ittifakın olabileceği yönünde yorumlar yaptığı öğrenildi. Söz konusu değerlendirmeler üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.