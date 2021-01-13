CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ittifak söylemelerini değerlendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifakın kurulabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine “Herkes istediği parti ile görüşür. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre CHP’nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında; Gaziantep, Elazığ ve Ağrı il başkanlarının görevden alınması kararına yapılan itirazlar hakkında oylama yapıldı. Oylama sonucu her üç il için de yapılan itirazlar reddedildi.Toplantının basına kapalı bölümünde Kılıçdaroğlu’nun CHP Ekonomi Masası’nın daha çok il ve ilçeye gidip, vatandaşın dertlerini dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söylediği öğrenildi. Ekonomi Masası’nın bugün Polatlı’da yapılacak ziyaretin ardından Afyon ve Aksaray’a gitmesi benimsendi.
Bazı PM üyelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi gündeme geldi. Bazı PM üyeleri siyaset sahnesine üçüncü bir ittifakın olabileceği yönünde yorumlar yaptığı öğrenildi. Söz konusu değerlendirmeler üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası