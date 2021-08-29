CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Akdeniz yangınları' açıklaması: Kısır çekişmeye girdiler

29 Ağustos 2021 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz’deki orman yangınlarında koordinasyonsuzluk ve hava desteğinde yetersizlikler yaşandığını belilirterek, “Ormanın, suyun, denizdeki balığın siyaseti mi olur? Kanun ne diyor, orman yangınları ile mücadele vali tarafından yönetilir. Ancak kısır çekişmelerden dolayı bu yönetim işi düzgün yapılamıyor” dedi. Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de daha önce yaptıkları orman çalıştayında hazırlanan raporların dikkate alınmadığını söyledi. Gürün, “Burada büyük bir ihmal var” dedi.

Türkiye’nin ilk orman yangınları çalıştayını 2019 yılında Muğla’da gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da “Küllerimizden Doğuyoruz” temalı 2. Orman Yangınları Çalıştayı’nı düzenledi. Çalıştaya CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, CHP ve İYİ Parti il başkanlarının yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda alanında uzman katılımcılar tarafından orman yangınları bilimsel açıdan ele alınırken sunumlar yapıldı.

‘AKADEMİSYENLER UYARMIŞTI’

Çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, THK’nin etkisizleştirildiğini belirterek “İklim değişikliği konusunda yıllardır tüm dünyadan ve ülkemizdeki akademisyenlerden uyarılar geliyor. Akdeniz havzasında yangınların olacağı ve önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bu önlemleri kim almalı? Yangınlar sadece Türkiye’de mi oldu? Hayır. Akdeniz havzasında İspanya’dan her yere kadar yangınlar çıktı. Biz neden büyük kayıplar veriyoruz? Uyarılar yapılmasına karşı hükümet bu uyarıları dinlemedi. Sağlıklı bir yangın söndürme filosu olmazsa yangını nasıl söndüreceksiniz? Geçmişte yangın filosu vardı. THK ve Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol vardı. Uçaklar yangın çıktığı anda kalkar yangını söndürürdü ve çoğu zaman yangın çıktığı bile bilinmezdi. THK ve Orman Genel Müdürlüğü’nün hiçbir koşula bağlı olmaksızın birlikte orman yangınlarını söndürme konusunda çalışmaları gerekir” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2019 yılında yaptıkları çalıştayda çıkan sonuç raporunun dikkate alınmadığını belirterek “Marmaris’te çıkan orman yangınının hiçbir şey yapılmadan ilerlemesini korku filmi gibi izledik. On bir ilçemizde yangınlar meydana geldi. İlk gün sadece iki helikopterimiz vardı ve onların ne kadar etkin kullanılabileceği ise tartışmalı. En üst yetkililer envanterlerinde uçak olmadığı söylediler. Farklı ülkelerden hava araçları kiralandı. Eğer bu hava araçları kendi envanterimizde olsaydı bu yangınlar bu kadar büyümezdi. Burada büyük bir ihmal var” dedi.