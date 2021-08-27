Tunceli’de orman yangını 11. gününde: ‘Örtü yanıyor sözü gerçeği yansıtmıyor’

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:29

Tunceli'deki yangın 11. gününde. Bir çok profesyonel yangın söndürme ekibinin kendileriyle diyalog halinde olduğunu söyleyen Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Ali Haydar Ben, “Ancak yetkililer izin vermediği için bölgeye gelemiyorlar. Bütün bu engellerin bir an önce kaldırılması ve kurumlarımız ile gönüllülerimizin bölgeye giderek müdahalede bulunmasına izin verilmesini istiyoruz” dedi.

Yangın ile ilgili Tunceli Valiliği’ndan yapılan açıklamada ise önceki akşam Ovacık-Hozat arasındaki Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangınının ekiplerin gayretli çalışmaları neticesinde söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Ancak dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

‘ÖRTÜ YANIYOR SÖZÜ GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen ise valiliğin örtü yangını açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hiçbir örtü yangını 10 gün sürmez. Bu akla ve bilime aykırı. İlimizde son 15 günde Hozat ve Ovacık arasında, geçtiğimiz günlerde Nazimiye bölgesinde başlayan orman yangınları, rüzgârın da etkisiyle binlerce hektarlık alana yayılarak günlerdir devam etmektedir. Halkın tüm çabaları ve isteklerine rağmen kolluk kuvvetlerinin ‘yasaklı bölge’ gerekçesiyle yangınların halk tarafından söndürülmesine izin vermemesinin yanında hiçbir devlet kurumu da tüm çağrılara rağmen söndürme çabasına girmemiştir. Ormanlarımızı kül eden, börtü böceğin ve orman canlıların yaşamlarına kast eden yangın değildir, savaşlardır, ranttır ve doğanın devletin öncelikler listesinde yer almamasıdır. Bizler, güvenlik adı altında baraj yapımı, orman katliamı, yangın çıkarma ve müdahale etmeme gibi kirli savaş uygulamalarına son verilmesini ve orman yangınlarıyla mücadele edilmesi için gerekli emekçilerin yıl boyu istihdamını istiyoruz” dedi.

‘ÖNCEDEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ BÜYÜMEYECEKTİ’

DEDEF Başkanı Ali Haydar Ben de, “11 gün önce Hozatın Tanzi köyünde çıkan yangına yetkililer müdahale etmemiş yangın büyüyerek Ovacık ve Hozat arasındaki bölgede (Hinzori ve Camurek mezrası , Kakber köylerinde) hızla yayılarak devam etmektedir. Yetkililer önceden müdahale etmiş olsaydı bu yangın da geniş bir bölgeyi kapsamış olmayacaktı” diye konuştu.

‘PROFESYONEL EKİPLER GELMEK İSTİYOR’

“Dün Ovacık tarafından yangın yerine ulaşmak için yol yapımı başlamıştı ancak bu sabah köylülerden aldığımız bilgi doğrultusunda yol yapımı durdurulmuş” diyen Ben, “Daha önce Hozat tarafından giriş yapılmayacağı açıklanmıştı. Tekrardan Ovacık tarafındaki çalışmayı bırakıp Hozat tarafından devam etmeleri bizim tarafımızdan bir çok soru işaretini beraber getiriyor. Beklentimiz havadan karadan yangın olan bölgeye ulaşılması. Yetkililerin bölgeye müdahalede bulunması ve bu anlamda gönüllülerin müdahale de bulunmalarına izin verilmesini istiyoruz. Bir çok profesyonel yangın söndürme ekipleri bizlerle diyalog halinde. Gelip müdahalede bulunmak istiyorlar fakat yetkililer izin vermedikleri için gelemiyorlar.

Bütün bu engellerin bir an önce kaldırılması ve kurumlarımız ile gönüllülerimizin bölgeye giderek müdahalede bulunmasına izin verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.