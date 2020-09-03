CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan, eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

AA
03 Eylül 2020 Perşembe, 17:40
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşmede Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


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