CHP Genel Merkez personeli evden çalışacak

11 Eylül 2020 Cuma, 18:09

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir" denildi.