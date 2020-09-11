CHP Genel Merkez personeli evden çalışacak
CHP, koronavirüs salgını nedeniyle genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışacaklarını açıkladı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir" denildi.
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