CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP’nin elindeki son ilin de alındığına dikkat çekti

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki Kobani eylemler, nedeniyle HDP’ye yönelik düzenlenen operasyondaki amacın kötü giden ekonomiyi gizlemek olduğunu belirterek “Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, bu iddiayla 9 ay tutuklu kalmış ve daha sonra Anayasa Mahkemesi haksız tutukluluk nedeniyle tazminat ödenmesine hükmetmişti. Yeni bir delil varsa açıklayın biz de bilelim” dedi.

Özel, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bilgen’in gözaltına alınmasıyla HDP’nin elindeki son il belediyesinin de alındığına dikkat çeken Özel, “Ekonomideki çöküşü gizlemeye çalışıyorlar. Siyasette yeni çalkantı yaratmak isteyenlere milletimiz uyanık olsun” dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcilerine Türkiye’nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceği güvencesini verdiği iddialarını değerlendiren Özel, “Bu kararı bizim adımıza James Jeffrey nasıl veriyor? Erdoğan bu konuda Trump’a ne dedi? Bugüne kadar yalanlanmadığına göre, doğruluyorlar. 6 yıl önce Erdoğan, cumhurbaşkanı olmadan önce muhalefet kulisinde Sırrı Süreyya Önder ile çaykahve içip şakalaşıyordu. Şimdi ise MHP ile birlikte 6 yıl önceki Sırrı Süreyya’yı yargılamaya kalkıyorlar” diye konuştu.

Eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’nin serbest kalmasına ilişkin de Özel, “Türköne, Bahçeli’nin 3 ay önceki sözlerinin ardından bırakılmıştır. MHP senin FETÖ’cün kötü, benim FETÖ’cüm iyi noktasına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

YAPILAN ZULÜMDÜR

CHP temsilcileri, çok sayıda eski milletvekili ve siyasetçinin de aralarında olduğu kişilere 6 yıl önce gerçekleşen Kobani olayları gerekçesiyle yapılan operasyona tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, önceki gün Merkez Bankası tarafından 2 puanlık faiz artışına gidilmesinin ardından operasyonun zamanlamasının manidar olduğuna da işaret ederek “Faizler düşerse enflasyon düşer diyen Saray’ın ekonomi bilmez tek adamının ve sosyete damadının gündem değiştirme çabasını boşa düşürmek gerekiyor. Gaspla, hınçla, hırsla devlet yönetilemez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, iktidarın ne zaman ekonomik ya da yönetsel açıdan zora düşse bir kriz yaratarak gerçekleri perdelemeye çalıştığını ifade ederek “Gözaltılar, keyfi ve hukuk dışıdır. Tamamen siyasidir” dedi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir” diyerek tepki gösterirken CHP milletvekili Tuncay Özkan da “Tam altı yıl sonra yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan yüzlerce siyasetçiye yaptığınız zulümdür. Bunların sonunda zulmünüzde boğulursunuz” açıklaması yaptı.