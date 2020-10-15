CHP Hatay’daki yangına ilişkin raporunda ihmalin soruşturulmasını istedi

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile birlikte Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal’ın yangınlar sürerken yaptığı gözlem ve tespitler raporda yer aldı.

Hatay’daki yangınları inceleyen CHP heyetinin raporunda pekçok ilçede yaşanan yangınlarda itfaiye ekiplerinin 41 eve müdahale ettiği ve 70 vatandaşın etkilendiği belirtilirken Hatay’da bir ay içerisinde 2 büyük yangın çıkmasının soruşturulması gerektiği vurgulandı. Raporda, yangın sebepleri araştırılırken, yangına neden olan denetimsizlik ya da ihmale ilişkin de soruşturma yapılması gerektiği ifade edildi.

Rapora göre harap olan doğal yaşamın haricinde yangından 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı etkilendi.

Raporda “Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, 9 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00’da 112 numaralı telefon hattı üzerinden, Belen İsume Mahallesi mevkiinde orman yangını olduğu ihbarı alınmıştır. Aynı zaman diliminde Şahinler tepesi, Şekere mahallesi, Belen İskenderun inişinde yolun iki tarafında, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden ormanlık ve makilik alanlarda çok sayıda yangın ihbarı alınmış ve müdahale edilmiştir” denildi.