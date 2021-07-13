CHP heyeti Karadeniz’de! "Nerede sorun varsa, çözüm önerilerimizle oradayız"

13 Temmuz 2021 Salı, 10:12

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik parti heyeti; 3 gün boyunca Karadeniz’de yurttaşların sorunlarını dinleyecek. Heyet yarın Ordu, perşembe günü Giresun, cuma günü da Trabzon’da olacak. CHP heyeti, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kanaat önderleri ve esnafla bir araya gelecek. Vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerilerini anlatacak. Ziyaretlerin sonunda hazırlanacak rapor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

CHP'li Torun, Karadeniz programıyla ilgili şunları kaydetti:

"AMA BİZ ASLA UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ"



CHP olarak sahada, vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 günlük Karadeniz programımıza başlıyoruz. Çarşamba günü Ordu’da olacağız. Ordumuzun 19 ilçesinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Ardından perşembe günü Giresun, cuma günü ise Trabzon’un tüm ilçelerine gideceğiz.

Biz ülkenin dört bir yanında vatandaşımızla bir aradayız. Nerede bir sorun varsa, biz çözüm önerilerimizle oradayız. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği, unuttuğu, yoksulluğa ve hayat pahalılığına ezdirdiği vatandaşlarımızın yanındayız.

Evet, bu iktidar ülkemizi bir sorunlar yumağına çevirdi. Ama biz asla umutsuz olmayacağız. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Karadeniz, bu sorunları yaşamayı hak etmiyor. Bu bozuk düzeni değiştirmek, vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.