CHP ‘iktidar motivasyonu’ sahaya iniyor
CHP’de genel merkez ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; “iktidar motivasyonu” temasıyla yapılacak toplantılarla ilgili olarak “Herkes genel iktidara hazır olmalı. Evcilik oynamıyoruz, iktidara geliyoruz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, yerel yönetimlerin performansını artırmak ve belediyelerin ortak proje ve ortak söylemde birleşmesini sağlamak için harekete geçilmişti. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında üç milletvekilinden oluşan bir çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Torun’un yanı sıra milletvekilleri Yaşar Tüzün, Burhanettin Bulut ve Cavit Arı’nın yer aldığı çalışma grubunun ilk toplantısında; Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, il genel meclisi üyelerinden, belediye başkanlarına kadar geniş bir yelpazede görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. İlk olarak, 81 ilden muhtarların katılacağı bir toplantı düzenlenmesi, ardından il genel meclisi üyeleriyle görüş alışverişinde bulunulması benimsendi. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla da ayrı ayrı video konferans görüşmeleri yapılarak yeni süreçte atılacak adımların masaya yatırılması kararlaştırıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılması planlanan toplantılarda ana temanın “iktidar motivasyonu” olacağı ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre Torun’un toplantıda yaptığı konuşmada, “İl genel meclisi üyesinden belediye başkanına kadar herkes genel iktidara hazır olmalı. Muhalefet değil iktidar motivasyonu ile hareket etmeliyiz. Hepimiz bu gerçeğin farkında olarak işi sıkı tutmalıyız. Biz evcilik oynamıyoruz, iktidara geliyoruz” dediği öğrenildi.
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