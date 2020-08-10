CHP, İnce’yi bekleyecek

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Eski Genel Başkan Hikmet Çetin ise Muharrem İnce konusunun gündeme geldiğini ancak bir açıklama yapamayacağını ifade etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın’ı kabul etti.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler, 37. Olağan Kurultay süreci ve İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi ele alındı. Parti kaynakları görüşmede; Muharrem İnce’yle ilgili bir gündemin bulunmadığını bildirdi.

Çetin, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Muharrem İnce’yle ilgili bir konunun ele alınıp alınmadığı konusunda, “Şu anda bir şey söyleyemem. Muharrem İnce’yle ilgili konu gündeme geldi tabii. Ama şu anda bir şey diyemem” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı konusunda ise Çetin, “Gerekli açıklama yapılır. Gerekirse bir açıklama yaparım ama şu anda konuşmayacağım” dedi. Parti kaynakları; CHP’nin Muharrem İnce resmi bir açıklama yapana kadar sessizliği sürdürme eğiliminin devam edeceğini, ifade ediyor.