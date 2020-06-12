CHP, infaz düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne esastan başvuru yaptı: ‘Gazeteci de yararlansın’

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

CHP, AKP ve MHP’nin tartışmalı bir şekilde TBMM’den geçirdiği infaz düzenlemesinin bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle dün AYM’ye başvurdu. Başvurunun ardından açıklama yapan Altay, kamuoyunda af yasası olarak bilinen düzenlemenin hakkaniyete uymayan bazı hükümleri için uzun bir çalışmadan sonra Yüksek Mahkeme’ye başvuru yaptıklarını ifade etti.

CHP’nin 22 Nisan’da aynı düzenlemeyle ilgili olarak şekil yönünden de AYM’ye başvurduğunu anımsatan Altay, “Bu başvuruyu bugüne kadar AYM’nin bir karara bağlamış olması gerekirdi” dedi.

Esastan başvuruyu AYM’nin şekil başvurusuna vereceği karar nedeniyle beklettiklerine işaret eden Altay, şunları dile getirdi:

‘KESKİN BİR DURUM’

“Kıldan ince, kılıçtan keskin bir durumla karşı karşıyayız. Burada hakkaniyet noktasında, kamu vicdanını incitmeme noktasında çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü belirtmek isterim. İki açıdan başvuru yaptık.

Birincisi, TBMM İçtüzüğü’nün 92. maddesine göre af niteliği taşıdığı için 5’te 3 çoğunluk aranması gerekirdi. Bu kanunun oylamasında bu aranmadığı için burada açık bir eylemli içtüzük ihlali olduğunu ortaya koyduk.

Diğer bir konu da içerik ve hakkaniyet ilkesi bakımından gördüğümüz olumsuzluklardır.” Altay, şu anda TBMM’ye yalnızca 27. dönem için 189 milletvekiliyle ilgili fezleke dosyasının geldiğini kaydetti.

Altay, “Yargı öyle bir hale geldi ki bir ülkede 2 yılda 189 milletvekili Saray’ın vesayetine teslim olmuş savcılara göre bini aşkın suç işlemiş. Bu garip bir durum” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine karşı olan herkesi terörist olarak yaftaladığını kaydeden Altay, Erdoğan’ı eleştiren herkesle ilgili terör örgütüyle ilişkiden dolayı TBMM’ye fezleke gönderildiğini belirtti.

‘DÜŞÜNCE SUÇU’ VURGUSU

Altay; CHP’nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyeleriyle ilgili bir indirimin talep edilmediğini; ağır yaralama, işkence suçları, cinsel saldırı suçları, özel hayata karşı suçlar, uyuşturucu suçları için de bir talep bulunmadığını ifade etti.

Altay, şunları dile getirdi: “Türkiye şunu zannetmesin: CHP bu başvuruyla eli kanlı teröristlerin tahliye edilmesini istiyor. Biz bu başvuruyla herkes için uygulanan denetimli serbestlik düzenlemesiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasına girenlerin de yararlanmasını istedik. TCK’nin 314. maddesinin 3. fıkrasından ceza alanların da yararlanmasını istedik.

Bu başvuruyla TCK’nin 220. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkrasından ceza alanların da yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini Twitter yoluyla medya yoluyla ifade edenler yararlansın dedik. Hırsız, arsız, gaspçı yararlanırken, düşüncesini ifade edenlerin yararlanmaması buna uymaz. Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Yazarlar, düşüncesini ifade edenler yararlansın dedik.”