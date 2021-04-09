CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 14:45
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan yaşamını yitirdi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki Gülhan'ın vefat haberini böyle duyurdu;

"Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun…" açıklamasını yaptı.



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