CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan yaşamını yitirdi

09 Nisan 2021 Cuma, 14:45

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki Gülhan'ın vefat haberini böyle duyurdu;

"Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun…" açıklamasını yaptı.



