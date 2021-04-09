Türkiye vaka sayısında Avrupa birincisi oldu

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Salgında gelinen son durumu Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Samsun tabip odası başkanları, vaka artışının son 6 haftada 5 katına çıktığına dikkat çekerek, “Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır. Aksi takdirde sağlık sistemi bu yükü kaldıramayacak” uyarısında bulundular.



‘SALGIN YÖNETİLMİYOR’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: İstanbul’da en yüksek vaka sayısına ulaşılmış durumda. Hastaneye başvurularda ve yoğun bakım yatışlarında yaş grupları daha gençleşti. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu, sürekli yeni servisler açılıyor, acillerde yatış için bekleyen hastalar var. Hastanelerde servislerin çoğu Covid-19 servisine dönüştürülüyor, bu durum diğer hastalar için ciddi sorunlar yaratmakta. Artık salgın yönetilmiyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Bu, tükenen sağlık çalışanlarını daha da tüketiyor. Ramazan’ı beklemeden acil önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır.

‘ÇOK KÖTÜ GÜNLER GÖREBİLİRİZ’

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç: Ankara’da servislerdeki ve yoğun bakımlardaki hasta sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Polikliğe başvuran hasta sayımız 10 kat arttı, her gün yeni yeni yataklı servis açıyoruz. Türkiye’de de vaka sayısında en yüksek dönemdeyiz, nüfusa göre oranlanmış en yüksek rakamlar dünyada Türkiye’de. Dünyanın birçok yeri ülkeye giriş çıkışlarda 14 günlük karantinalar uyguladı, ne yazık ki biz uygulamadık. Etkin filyasyon hiç yok, yalnızca eve ilaç veriliyor, temaslı takibi hiç yok. Hızlıca çok daha kötü günlere doğru ilerliyoruz ne yazık ki...

‘SEDYE BİLE BULAMAYACAĞIZ’

Adana Tabip Odabı Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş: Önümüzdeki bir hafta 15 gün içinde belki değil yatak sedye bulamayacak seviyeye geleceğiz. Bilimsel bir beyinle düşünmek yerine sadece kişilere, zümrelere, tarikatlara, partilere çıkar sağlamak için yasakları kendi çıkarları için kullanan bir zihniyetin bizi getirdiği nokta budur.

‘SAĞLIK SİSTEMİ KARŞILAYAMAZ’

İzmir Tabip Odası Başkanı. Op. Dr. Lütfi Çamlı: Vaka sayılarımız 6 hafta içinde 5 katına çıktı. Filyasyon ekipleri takibe artık yetişmekte zorlanıyor. Neredeyse boş yatak kalmadı, yeni yoğun bakım ve yeni pandemi servisleri oluşturma çabaları var. Vaka artışı bizi kaygılandırmakta. Bu artış için etkin tedbirler alınmadığı takdirde sağlık sistemi bunu karşılayamayacak.

‘ARTIŞ YÜZDE 500’

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan: Son bir ay içinde yüzde 500’e yakın bir vaka artışı var. Böyle giderse sağlık hizmeti sunamayacağız. Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı.

‘KONGRELER YAYDI’

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun: Ocakta vakalar kısıtlamalarla beraber düşmeye başlamıştı. Sonrasında Karadeniz bölgesinde yoğun kongreler oldu. Bu insan hareketliliği Samsun’da ve Karadeniz bölgesinde vakaların Türkiye geneline doğru artmasında neden oldu. Maalesef tedbirler alınmadı.