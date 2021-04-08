Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

08 Nisan 2021 Perşembe, 19:09

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 258 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 33 bin 201 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866'ya yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 37 bin 914 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 615

Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 615, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892, bugünkü test sayısı 304 bin 492 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 8 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: