Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 258 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yeni vaka sayısında rekor kırıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 258 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 33 bin 201 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866'ya yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 37 bin 914 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 615
Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 615, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892, bugünkü test sayısı 304 bin 492 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 8 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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