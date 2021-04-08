Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tepkisi: Yurttaşın canına kast ediyorsun
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgınının kontrolden çıkması ve vaka sayısının 56 bin kişiye yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi
Türkiye'de koronavirüs salgını tam anlamıyla kontrolden çıktı.
Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Tabloya göre, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 258 kişi daha yaşamını yitirdi.
Rekor artış ve salgın tehdididin artarak büyümesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.
8 Nisan 2021 tarihli verilerin açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu, "Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun ?@RTErdogan Türkiye lebalep hasta!" ifadelerini kullandı.
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