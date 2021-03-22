CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanından İstanbul Sözleşmesi açıklaması: "Kadın cinayetleri politiktir"

22 Mart 2021 Pazartesi, 12:17

Türkiye’nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin bir tepki de CHP İstanbul İl Kadın Kolları’ndan geldi. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman tarafından yapılan açıklamada; sözleşmenin kaldırılmasının, kadınların yaşam hakkını gasp eden zihniyetleri ve eril düşünceyi pervasızca şiddeti artırmaya yönelteceği belirtilirken, “Kadın cinayetleri politiktir” denildi. Açıklamada, kararın iptali için Danıştay’a başvuru yapılacağı da belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Kadın cinayetleri politiktir,

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için kabul edilen İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir gece yarısı yürürlükten kaldırıldı.

Kadınları koruyan bu yasa zaten gerektiği gibi uygulanmazken, şimdi de tamamen kaldırılması biz kadınların yaşam hakkını gasp eden zihniyetleri ve eril düşünceyi pervasızca şiddeti artırmaya yöneltecektir.

Buna imkân vermeyeceğiz. Birliğimizi, dayanışmamızı büyüteceğiz. Eril politik bakış açısını kökünden kazıyacağız. Haklarımızı yeniden alacağız. Bugün değilse yarın Türkiye, bu sözleşmeye tekrar taraf olacak ve etkin bir şekilde gerekleri uygulanacak.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KANUN HÜKMÜNDEDİR"

Hukuk insanları İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemeyeceğini belirtiyor. Hepimizin bildiği gibi, Anayasamız 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir. Anayasa 104. Maddeye göre temel haklarda kararname düzenlenemez. Bu kararname, Anayasamızın açık ihlalidir. Partimiz kararın iptali için Danıştay’a başvuru yapacak. Ülkemizdeki 42 milyon kadının can güvenliği adına bu hukuksuz kararnamenin iptali için gerekli tüm hukuk yollarına başvuracağız.

Adalet sistemini, AYM’yi, TBMM’yi tüm organlarıyla göreve çağırıyoruz. Hukuk insanlarının ısrarla belirttiği şekliyle usulsüz ve hukuk dışı olan bu kararname derhal geri çekilmelidir. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddeti, tacizi, nefret söylemini ve nefret suçunu engelleyen yasalar daha da geliştirilmelidir.

Bizler aylardır İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için hayatını kaybeden kadınların hikâyelerini paylaşıyoruz. Konunun politik olduğunu vurguluyoruz. Bu yeni bir hikâye değil. Bu hikâye insanlık tarihiyle bütünleşen bir mücadelenin hikâyesi.

İstanbul Sözleşmesi bu mücadelenin en önemli kazanımlarından birdir. Şimdi bu kazanım elimizden alınmak isteniyor. Bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda susmadığımız gibi, bundan sonra da susmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Yeşim Ağırman - CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı