CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanından İstanbul Sözleşmesi açıklaması: "Kadın cinayetleri politiktir"
İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla feshedilmesine bir tepki de CHP İstanbul İl Kadın Kolları’ndan geldi. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman tarafından yapılan açıklamada; sözleşmenin kaldırılmasının, kadınların yaşam hakkını gasp eden zihniyetleri şiddeti artırmaya yönelteceği belirtilirken, “Kadın cinayetleri politiktir” denildi.
Türkiye’nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepkiler sürüyor. Konuya
ilişkin bir tepki de CHP İstanbul İl Kadın Kolları’ndan geldi. CHP
İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman tarafından yapılan açıklamada; sözleşmenin
kaldırılmasının, kadınların yaşam hakkını gasp eden zihniyetleri ve eril
düşünceyi pervasızca şiddeti artırmaya yönelteceği belirtilirken, “Kadın
cinayetleri politiktir” denildi. Açıklamada, kararın iptali için Danıştay’a
başvuru yapılacağı da belirtildi.
Açıklamanın
tam metni şu şekilde:
Kadın cinayetleri politiktir,
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için
kabul edilen İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir gece
yarısı yürürlükten kaldırıldı.
Kadınları koruyan bu yasa zaten gerektiği gibi uygulanmazken,
şimdi de tamamen kaldırılması biz kadınların yaşam hakkını gasp eden
zihniyetleri ve eril düşünceyi pervasızca şiddeti artırmaya yöneltecektir.
Buna imkân vermeyeceğiz. Birliğimizi, dayanışmamızı
büyüteceğiz. Eril politik bakış açısını kökünden kazıyacağız. Haklarımızı
yeniden alacağız. Bugün değilse yarın Türkiye, bu sözleşmeye tekrar taraf
olacak ve etkin bir şekilde gerekleri uygulanacak.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KANUN HÜKMÜNDEDİR"
Hukuk insanları İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile feshedilemeyeceğini belirtiyor. Hepimizin bildiği gibi,
Anayasamız 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir. Anayasa
104. Maddeye göre temel haklarda kararname düzenlenemez. Bu kararname,
Anayasamızın açık ihlalidir. Partimiz kararın iptali için Danıştay’a başvuru
yapacak. Ülkemizdeki 42 milyon kadının can güvenliği adına bu hukuksuz
kararnamenin iptali için gerekli tüm hukuk yollarına başvuracağız.
Adalet sistemini, AYM’yi, TBMM’yi tüm organlarıyla göreve
çağırıyoruz. Hukuk insanlarının ısrarla belirttiği şekliyle usulsüz ve hukuk
dışı olan bu kararname derhal geri çekilmelidir. Kadına ve çocuğa yönelik her
türlü şiddeti, tacizi, nefret söylemini ve nefret suçunu engelleyen yasalar
daha da geliştirilmelidir.
Bizler aylardır İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için
hayatını kaybeden kadınların hikâyelerini paylaşıyoruz. Konunun politik
olduğunu vurguluyoruz. Bu yeni bir hikâye değil. Bu hikâye insanlık tarihiyle
bütünleşen bir mücadelenin hikâyesi.
İstanbul Sözleşmesi bu mücadelenin en önemli kazanımlarından
birdir. Şimdi bu kazanım elimizden alınmak isteniyor. Bugüne kadar kadına
yönelik şiddet konusunda susmadığımız gibi, bundan sonra da susmayacağımızı
herkesin bilmesini istiyoruz.
Yeşim Ağırman - CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı
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