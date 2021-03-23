CHP, İstanbul Sözleşmesi için TBMM'de genel görüşme isteyecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM’de İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin genel görüşme açılması için önerge hazırlandı. CHP Grubu, TBMM Başkanlığı’na teslim edilen önergenin bugün görüşülmesini istiyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin yol açacağı toplumsal ve hukuksal sorunlar ile Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesi örneğinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kararlarıyla TBMM’nin yasama yetkisinde bulunan alanlarda veya mevcut kanunlarda düzenleme yapmasının yol açtığı sorunların değerlendirilmesi için TBMM’de genel görüşme açılması için önerge hazırladı.
CHP’nin, TBMM Başkanlığı’na teslim ettiği ve bugün Genel Kurul gündemine alınmasını talep ettiği önergenin gerekçesi şöyle:
“Dar bir kesimin oluşturduğu algılarla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, ülkemizin geleceği adına kaygı vericidir… Türkiye, TBMM’nin usulüne göre kabul ettiği için kanun hükmünde olan, hatta temel hak ve özgürlüklerle ilgili olduğu için de kanun hükümlerinin de üzerinde olan bir uluslararası anlaşmanın, tek cümlelik bir Cumhurbaşkanı kararıyla yok sayılabildiğine yakından tanık olmuştur. Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin yasama yetkisini ve dolayısıyla milli iradeyi hiçe sayan bu tutumunun, diğer Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde de kendini gösterdiği, Anayasa Mahkemesi’nin kimi kararnamelerle ilgili olarak verdiği iptal kararlarından açıkça gözükmektedir. Cumhurbaşkanı’nın, kararname ve kararlarıyla TBMM’ye ait olan yasama yetkisini kullanmaya çalışması, kuvvetler ayrılığı ilkesini tahrip etmekte, her olanda kaosa yol açmakta, demokrasiye zarar vermektedir.”
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