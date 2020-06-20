CHP İzmir eski İl Başkanı Hilmi Değirmenci hayatını kaybetti

20 Haziran 2020 Cumartesi, 14:58

1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) birleşmesin sürecinde İzmir’de rol almış, eski il başkanı Hilmi Değirmenci hayatını kaybetti. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aynı zamanda eniştesi olan Değirmenci'nin vefat ettiğini bildirdi. Bayır açıklamasında "Ülkesine, memleketine ve partisine ömrünü adamış, SHP’nin son İzmir İl Başkanı, uzun yıllar iş ortaklığı yaptığımız, siyaset hayatında da omuz omuza mücadele ettiğimiz; Sevgili eniştem Hilmi Değirmenci, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Acımız çok büyük" dedi.

KARAYALÇIN: YİĞİT BİR İZMİRLİYİ KAYBETTİK

Değirmenci ile birlikte uzun yıllar aynı partide siyaset yapan Başbakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Hilmi ile ben siyasetin çok değişik yerlerinde birlikte çalıştık. Aynı partide yöneticilik yaptık. Ailesini yakından tanırım. Türk Solu'nun gelişmesi amacıyla Sosyal Demokrat Düşünce Atölyeleri'nde birlikte çalıştık. 'Nasıl bir parti' ve 'Nasıl bir Türkiye?' sorularına birlikte yanıt aradık. Hilmi Değirmenci, siyaset hayatıma önemli katkılarda bulundu, hayatımda önemli bir yeri vardı. Sakin güç olarak nitelendirilirdi. Çok sakin, kararlı ve güçlü bir kişiydi. Yiğit bir Egeliyi, yiğit bir İzmirliyi kaybettik. Ölümü çok ani oldu. Sevenlerine ve Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Hilmi Değirmenci için yarın saat 12:00’de, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Değirmenici'nin cenazesi törenin ardından, Üçkuyular Yumurtacı Ahmet Akdeniz Camii’nde öğle namazınının mütakiben kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.