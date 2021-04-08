CHP İzmir'den Ankara’ya esnaf raporu
CHP İzmir İl Başkanlığı, “Esnaf Buluşmaları Sonuç Raporu” başlığıyla hazırlanan bir raporu CHP Genel Merkezi'ne gönderdi.
Hazırlanan raporun sadece İzmir’de değil tüm ülkede esnafın yaşadığı sorunları ortaya koyan bir rapor olduğunu dile getiren CHP il başkanı Deniz Yücel, “Esnaf zor durumda ve bunun sebebi sadece yaşanan salgın değil, AKP iktidarının beceriksiz uygulamaları ve esnafın derdine çare olmayan göstermelik yardımlardır. Esnafın sorunları AKP sayesinde kangrene dönüştü” dedi.
Hazırlanan raporun sadece İzmir’de değil tüm ülkede esnafın yaşadığı sorunları ortaya koyan bir rapor olduğunu dile getiren CHP il başkanı Deniz Yücel, “Esnaf zor durumda ve bunun sebebi sadece yaşanan salgın değil, AKP iktidarının beceriksiz uygulamaları ve esnafın derdine çare olmayan göstermelik yardımlardır” dedi. Yücel hazırlanan rapora ilişki şu değerlendirmelerde bulundu. “Özellikle küçük ölçekli esnaf ve sanatkâr işletmeleri, bu süreçte ekonomik anlamda ciddi zararlar görmüş ve birçoğu işyerlerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte iktidar, ekonomik tedbirler adı altında esnafımızı, düşük oranlı, uzun vadeli ve ertelenmiş krediler ile borçlandırmıştır. Krediler; esnafımızı rahatlatmadığı gibi, bugün gelinen noktada kısıtlamalar dâhilinde işyerleri bir açık bir kapalı olan küçük esnafımızın ekonomisi, aynı ülke ekonomisi gibi kangrene dönmüştür. Esnafın derdine çare olmaktan çok uzak olan AKP iktidarı, bırakın çare olmayı, Türkiye’nin her ilinde yaptığı lebalep kongreleriyle adeta salgının daha da yayılmasına davetiye çıkarmış ve bu vurdumduymaz, milleti hiçe sayan tavrının bedelini de yeni yasaklar ve ramazan ayında paket servise geri dönüş gibi kararlarla yine esnafımıza ödetmiştir” dedi.
ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN BAŞLIKLAR SIRALANDI
Yücel, esnaf toplantılarında kendilerine en çok dert yanılan konuların başında kapalı işletmeler nedeniyle gelir kaybı, kredilerin ve faizlerinin ödenmesinde ortaya çıkan sorunlar, stopaj-kira-vergi ödemeleri, Bağ – Kur ve SGK primlerinin yüksek olması, zincir mağazaların sokak aralarına kadar girmiş olması ve her türlü ürünü satması gibi sorunların iletildiğini ve hazırlanan raporda tüm bu konuların yer aldığını da belirtti.
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor