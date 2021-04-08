CHP İzmir'den Ankara’ya esnaf raporu

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:48

Hazırlanan raporun sadece İzmir’de değil tüm ülkede esnafın yaşadığı sorunları ortaya koyan bir rapor olduğunu dile getiren CHP il başkanı Deniz Yücel, “Esnaf zor durumda ve bunun sebebi sadece yaşanan salgın değil, AKP iktidarının beceriksiz uygulamaları ve esnafın derdine çare olmayan göstermelik yardımlardır. Esnafın sorunları AKP sayesinde kangrene dönüştü” dedi.

Hazırlanan raporun sadece İzmir’de değil tüm ülkede esnafın yaşadığı sorunları ortaya koyan bir rapor olduğunu dile getiren CHP il başkanı Deniz Yücel, “Esnaf zor durumda ve bunun sebebi sadece yaşanan salgın değil, AKP iktidarının beceriksiz uygulamaları ve esnafın derdine çare olmayan göstermelik yardımlardır” dedi. Yücel hazırlanan rapora ilişki şu değerlendirmelerde bulundu. “Özellikle küçük ölçekli esnaf ve sanatkâr işletmeleri, bu süreçte ekonomik anlamda ciddi zararlar görmüş ve birçoğu işyerlerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte iktidar, ekonomik tedbirler adı altında esnafımızı, düşük oranlı, uzun vadeli ve ertelenmiş krediler ile borçlandırmıştır. Krediler; esnafımızı rahatlatmadığı gibi, bugün gelinen noktada kısıtlamalar dâhilinde işyerleri bir açık bir kapalı olan küçük esnafımızın ekonomisi, aynı ülke ekonomisi gibi kangrene dönmüştür. Esnafın derdine çare olmaktan çok uzak olan AKP iktidarı, bırakın çare olmayı, Türkiye’nin her ilinde yaptığı lebalep kongreleriyle adeta salgının daha da yayılmasına davetiye çıkarmış ve bu vurdumduymaz, milleti hiçe sayan tavrının bedelini de yeni yasaklar ve ramazan ayında paket servise geri dönüş gibi kararlarla yine esnafımıza ödetmiştir” dedi.

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Yücel, esnaf toplantılarında kendilerine en çok dert yanılan konuların başında kapalı işletmeler nedeniyle gelir kaybı, kredilerin ve faizlerinin ödenmesinde ortaya çıkan sorunlar, stopaj-kira-vergi ödemeleri, Bağ – Kur ve SGK primlerinin yüksek olması, zincir mağazaların sokak aralarına kadar girmiş olması ve her türlü ürünü satması gibi sorunların iletildiğini ve hazırlanan raporda tüm bu konuların yer aldığını da belirtti.