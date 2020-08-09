CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı başladı: CHP’li kadınlar yeni başkanını seçiyor

09 Ağustos 2020 Pazar, 11:59

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon Açık Hava Gösteri Merkezi’nde başladı. CHP’li kadınlar, sandık başına giderek, yeni Kadın Kolları Genel Başkanını seçecekler.

AÇIK HAVADA, SEYİRCİSİZ YAPILIYOR

Saat 10.00’da başlayan kurultay, pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz olarak yapılıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iki kez ertelenen kurultayın, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı nedeniyle bugün yapılmasına karar verilmişti.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 650 kadın delegenin katıldığı kurultayda, şu ana kadar yarışa katılan üç aday bulunuyor.

ÜÇ ADAY BULUNUYOR

Kurultayda şu ana kadar adaylığını açıklayan üç isim bulunuyor. Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin karşısına, daha önce CHP’den ihraç edildikten sonra yargı yolu ile partiye geri dönen ve PM üyesi seçilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka ile Sibel Parmaksız rakip olarak çıkıyor.

Daha önce aday olacağını açıklayan Ayten Gülsever, Nazlıaka lehine yarıştan çekilme kararı alırken, Aylin Nazlıaka, “Kadınların ikincil cinsiyet gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Artık kotalar bize dar, rotamız iktidar” diyerek, Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklamıştı.

Nazlıaka, Türkiye’de her gün kadınların öldürüldüğünün altını çizerek, “Bugünkü iktidarın; erkeklere kadınlar üzerinde tahakküm kurmayı bir hak gibi gösteren zihniyeti, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır. Kadınların ikincil cinsiyet gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Artık kotalar bize dar, rotamız iktidar” sözleri ile adaylığını CHP Genel Merkezi’nde açıklamıştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına yeniden aday olan mevcut Başkan Fatma Köse ise kurultayın ana gündemini son günlerin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi’nin oluşturacağını belirterek, kadının şiddetten korunması, şiddet uygulayanın cezalandırılmasına ilişkin bir manifesto da yayınlayacaklarını kaydetmişti.

Kurultayda, CHP Kadın Kolları MYK asil ve yedek 40 üyesinin de seçimleri gerçekleştirilecek.