CHP Kadın Kolları’ndan Numan Kurtulmuş’a sert tepki!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:08

2011 yılında kadına yönelik şiddeti engellemek ve eşitlikçi bir toplum yaratmak amacıyla imzalanan ancak bir türlü uygulamaya konulmayan İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışmalar devam ediyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılabileceğini söylemesine CHP İstanbul İl Kadın kolları sert tepki gösterdi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYMAK HÜKÜMETİN GÖREVİDİR'

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, iktidar tarafından sözleşmeye dair sarf edilen sözlerin kadına yönelik bakışın ve politikasızlığın bir göstergesi olduğunu belirterek “AKP'li Numan Kurtulmuş’un ‘Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır, imzalanması yanlıştı’ diyerek İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açmaya çalışmasına izin vermiyoruz. İmzacısı olduğumuz bu sözleşmeyi yasalaştırmak hükümet için açık bir sorumluluktur, görevdir. Bu söz, bir niyet beyanıdır. Ancak bu beyan, gelip kadın iradesine çarpacak ve kadınlar gereken cevabı vermeye devam edecektir. Daha önce partisinin İstanbul Sözleşmesi’ne bakışını en yetkili ağızdan, yani Cumhurbaşkanı’ndan da defalarca işitmiştik: ‘Kadına şiddet abartılıyor’ diyen Erdoğan; kadının şiddet görmediğini savunmuştu. ‘Kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum’ ve ’Kadın-erkek eşitliği fıtrata ters’ diyerek de meselenin çerçevesini ve AKP’nin bu konudaki politikasızlığını anlatmıştı” dedi.

Uygulanan her türlü baskıya rağmen kadın mücadelesinin devam edeceğinin altını çizen İl Kadın Kolları Başkanı Ağırman, “Geçen hafta, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu’ diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin genel başkan yardımcı Numan Kurtulmuş tarafından yalanlanmış oldu. Bilesiniz ki siz ne söylerseniz söyleyin bizim irademizi kıramayacaksınız. Kadın mücadelesi güçlenerek devam edecek. Yanlış olan imzalanmış olan bu sözleşme değildir. Yanlış sizsiniz. Yanlış AKP'nin kadın politikası yani politikasızlığıdır” diye konuştu.