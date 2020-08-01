CHP Kadın Kolları’nın gündemi, İstanbul Sözleşmesi
CHP Kadın Kolları’nın pandemi dolayısıyla ertelenen 14. Olağan Kurultayı, 9 Ağustos’ta Bilkent Odeon’da yapılacak. İktidarın tartışmaya açtığı İstanbul Sözleşmesi’nin ana gündem olacağı kurultayda CHP’li kadınlar son dönemde artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı da bildiri hazırlayacak.
Kurultayda öne çıkacak mesajların ne olacağı konusunda Cumhuriyet’e açıklamalar yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Köse şunları kaydetti: “İstanbul Sözleşmesi kadının hayatta kalma güvencesidir. Bir taraftan kadın bizim anamızdır, bacımızdır diye açıklama yapıyorlar ancak uygulamaya baktığınızda kadına yönelik şiddeti engelleyici yasaların uygulanmadığını hepimiz görüyoruz. Kadın Kolları Kurultayı’nın teması ‘Eşitlik Gelecek’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ne Dokunma’ olacak.”
‘DOSTLARIMIZ’ SÖYLEMİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla iktidar olacağız” söylemi doğrultusunda dostlar içerisinde kadın örgütlerinin de yer alacağını vurgulayan Köse, şunları ifade etti: “Genel Başkanımızın kadının siyasette önünün açılmasını sağlayan mesajları oldu. Yüzde 50 kadın temsiliyeti için siyasi partilere çağrı yaptı. Biz de Siyasi Partiler Yasası’nda bir değişiklik yapılmasına yönelik bir hazırlık yaptık. Bunu ileriki günlerde TBMM’ye sunacağız. Kadının temsiliyetinin daha da artması için çalışacağız.”
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