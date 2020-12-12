CHP kapı kapı Cumhurbaşkanlığı uçaklarını arıyor

12 Aralık 2020 Cumartesi, 18:48

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, şimdiye kadar cumhurbaşkanının kullanımındaki “yazlık saray”ın maliyeti ve uçakların sayıları hakkındaki birçok soru sormasına rağmen yanıt alamadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na soruyorum, ‘Bizim bilgimiz yok, Ulaştırma Bakanı’na sorun’ diyor. Ulaştırma Bakanı’na soruyorum, ‘Konu hakkında bilgimiz yok’ diyor. Peki o zaman, bu konuda kimin bilgisi var?” diye konuştu.

BÜTÜN BAKANLIKLARA SORDU

Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “Kaç uçağınız var?” sorusunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönlendirdiğini hatırlatan Alban, “Devlet tam bir ciddiyetsizlik içinde yönetiliyor. Cumhurbaşkanı’na ait uçakları ve yazlık sarayı sordum yanıt alamadım. Ben de bütün bakanlıklara ‘konu hakkında elinizde bilgi ve belge’ var mı diye tüm bakanlıklara sordum. Kapı kapı uçak arıyoruz” dedi.

CHP’li Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere, kabinede bulunan tüm bakanlara şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile bakanlığınıza bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda Muğla ili Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu ile ilgili olarak herhangi bir resmi bilgi ve belge mevcut mudur?

2- Cumhurbaşkanlığı makamınca kullanılan uçakların sayıları ve modelleri hakkında, bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile bakanlığınıza bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda herhangi bir resmi bilgi ve belge mevcut mudur?

3- Var ise, bunların içerikleri nedir?