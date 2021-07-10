CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:26

Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı acı kaybı:

"Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allahtan Rahmet Ailesine ve örgütümüze Başsağlığı diliyorum." diyerek duyurdu.







KILIÇDAROĞLU'NDAN DENİZ DEMİRAL MESAJI

Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden Demiral için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında "Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.





