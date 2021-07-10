CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti
Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Demiral için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı acı kaybı:
"Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allahtan Rahmet Ailesine ve örgütümüze Başsağlığı diliyorum." diyerek duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DENİZ DEMİRAL MESAJI
Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden Demiral için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında "Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
- Ambulanstan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
- İstanbul trafiğinde kazmalı saldırı kamerada
- İstanbul'da operasyon: Markaları birebir taklit etmişler
- Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklaması gündeme oturdu
- Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı!
- 'Kayıp silahlar' iddiası! İşte ortaya çıkan gerçekler
- 'Delta Plus' varyantı paniği