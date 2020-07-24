CHP kurultayı için geri sayım sürerken kulislerde de büyük hareketlilik var

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek tek il başkanları ve belediye başkanları ile görüştüğü, örgütün ve tabanının PM konusundaki taleplerini dikkate alarak anahtar liste hazırlayacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun; anahtar listede yer alıp almayacağı belli olmayan ve genel merkeze karşı olduğu görüntüsü vermek istemeyen milletvekillerine ise “Telefon gelmeden adaylık başvurusunda bulunmayın” dediği ifade edildi.

Bu kapsamda PM için aday olacak pek çok milletvekilinin adaylık için son ana kadar bekleyeceği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun 52 PM üyesi için yaklaşık 70-80 kişilik bir anahtar liste, 8 üyeden oluşan Bilim Kültür ve Yönetim Platformu için de 12 kişiden oluşan bir anahtar liste hazırlayabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini hazırlarken PM’de Anadolu temsiliyetini artıracağı, büyükşehirlerin temsiliyet ağırlığının ise geçmişe oranla azaltılacağı ifade ediliyor. Anadolu temsiliyetinin artırılmasıyla birlikte PM’ye girecek yeni isimlerin kamuoyunda tanınan ve yıldız isimler yerine; toplumun farklı kesimleriyle iletişimi olan ve sahada aktif olarak çalışma yürütecek isimlerden oluşacağı dile getiriliyor.

Parti dışından PM’ye davet edilebilecek isimlerin de olabileceği konuşuluyor. Parti kaynakları; CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için belirlenen adaylarının genel olarak tanınmayan isimlerden oluştuğu ancak başarılı sonuçlar elde edildiğine dikkat çekerek, PM için de benzer bir yapının oluşturulacağı ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MANİFESTO

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmanın bir manifesto olacağı ve bunu yayımlayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ilkini 22 Nisan, ikincisini de 19 Temmuz’da gazetemizde kaleme aldığı iki yazının bu manifestonun ana aksını oluşturacağı kaydedildi.

Bütün delegelere oylattıracağı ve imzalatacağı manifesto parti arşivine kaldırılacak. CHP kaynakları, delegelerin bu manifestoyu imzalayarak “CHP’yi iktidara getiren benim de imzam var” diyeceğini söyledi.

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun 74 kişilik kapsayıcı bir anahtar liste hazırlayacağını ifade ederek, “Bu kişilerden de 52 kişiyi seçmesini isteyecek. Bu da birçok PM ve MYK üyesinin liste dışı kalması ihtimalini doğuracak” dedi.

Kılıçdaroğlu, bununla birlikte herkesle çalışabileceğini, tüm delegelere güvendiğini ifade edecek ve iktidara hep beraber yürüme mesajı verecek.

AVRUPA’DAN DA İSİM OLACAK

Kurultayda Parti Meclisi (PM) için aday olan isimler yoğun biçimde kulis çalışması yürütürken, sürpriz isimlerin de Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alabileceği belirtiliyor. Avrupa’daki 28 CHP temsilciliğinin 15’i CHP Münih Başkanı Gülbey Kılıç, CHP İngiltere Başkanı Kazım Gül ve CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat’ın ismini Kılıçdaroğlu’na önerirken, 13 Avrupa temsilciliğinin ise farklı üç ismi önerdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise bu dönem PM’ye Avrupa’dan bir ismi yazacağı kaydedildi. PM için İzmir kontenjanından milletvekilleri Murat Bakan ve Tuncay Özkan konuşulan isimler arasında yer alırken, 2016’da partiyi eleştirerek CHP’den istifa eden Aylin Kotil’in de Kılıçdaroğlu tarafından PM listesine yazılacağı öğrenildi. Kotil ismine parti içerisinden büyük bir tepki olduğu kaydedildi.

ANAHTAR LİSTE İÇİN ADI GEÇENLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi de kulislerin gündeminde. Bu kapsamda mevcut MYK üyelerinin büyük oranda PM için listede yer alacağı dile getiriliyor.

PM üyelikleri devam edecek isimler arasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Gülizar Emecan, Haluk Koç, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşcıer, Erdoğan Toprak ve Gökhan Zeybek’in ismi konuşuluyor.

Milletvekili olup PM üyesi olmayan ancak anahtar listeye girme ihtimali yüksek olan isimler ise Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Murat Bakan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Zeynel Emre ve Özgür Karabat olarak dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinin son ana kadar değişebileceği de belirtiliyor.