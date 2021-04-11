CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'na çağrıda bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yoğun bakım doktorları ile bir araya geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Korkmayın, konuşun, yanınızdayız" dedi.
Toplantıya katılan doktorların kimliklerini paylaşmayan Kılıçdaroğlu, "Bir şahsın rehinidir" dediği Bilim Kurulu'na sitem etti:
"Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım. Biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor."
Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız" dedi.
Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız. pic.twitter.com/ypgWFOCopb— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2021
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