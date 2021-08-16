CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sel bölgesine gitti: Devlet iyi yönetilmiyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda milletvekili ile birlikte ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, selde çöken Ölçer Apartmanı’nda yakınları bulunduğunu anlatan bir yurttaşla görüştü. Apartmanı inşa eden müteahhide tepki gösteren yurttaş, “Solucan gibi demir koymuş. Benim canlarım gitti. 19 canımız gitti. Cenazelerini bulursak sevineceğiz. Başkanım gözün görüyor, solucan gibi demir, kulübe yapamazsın. Can bu. Torunlarımın, kızımın ölüsü, dirisi yok” dedi. Kılıçdaroğlu, acılı yurttaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu burada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Kayıplar konusunda Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Soylu, sel felaketinde ilk olarak 143 kayıp ihbarının kendilerine ulaştığını, daha sonra mükerrer ihbarlar olduğunun da anlaşıldığını söyledi. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “Köy yolları kapalı, köye ulaşılamadığı için onları da kayıp sayıyorlar, siz kayıp saymıyorsunuz” demesi üzerine Soylu, “Yok, köylerde bir kayıp yok” diye konuştu.

‘ALLAH’IN TAKDİRİ’

Kılıçdaroğlu Soylu’nun ardından Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’la da belediye binası önünde görüştü. Kılıçdaroğlu’na, selin nedeniyle ilgili “Baraj patlaması sele yol açtı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yanık, “45 kilometrelik mesafeden bütün derelerin birleşmesiyle gelen bir su. Çok büyük birleşmeyle gelen bir su. Cenab-ı Allah’ın takdiri, müthiş bir felaket yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DERS ÇIKARILMALI’

Gazetecilere de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, “2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bunu tüm Karadeniz yüzyıllardır yaşıyor. Peki nasıl olur da bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir. Bu çok acı bir şey. Belediye başkanı arkadaşlarımızın bundan ders çıkarması lazım” dedi.

ENKAZ KALDIRILIYOR

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki büyük yıkımın tespiti yapılmaya çalışılıyor. İlçe merkezinde Ezine Çayı kıyısında bulunan ve selde tamamen çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları sona erdirildi ve enkaz tamamen kaldırıldı.

İLÇE KUMA GÖMÜLDÜ

Bozkurt ilçesinin sanayi sitesi, spor salonu ve okulların bulunduğu kuzey bölgesi ise selden en çok etkilenen bölge oldu. Sel kumu nedeniyle binaların zemin katı yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde kuma gömülmüş durumda. Yuttaş çamuru temizlemeye çalışıyor.

MÜTEAHHİDE GÖZALTI KARARI

Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ö’nün, apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu öğrenildi.