CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin 5 temel sorunu bulunduğunu vurguladı: Dostlarımızla çözeceğiz

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Söz konusu başlıklar üzerinden iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Bu sorunları sizlerle, yani yol arkadaşlarımızla çözeceğiz. Bir araya gelerek, birlikte mücadele ederek. İkincisi Millet İttifakı’nı oluşturan dostlarımızla çözeceğiz. Özgürlük isteyen ve özgürlüğünden ödün vermeyen gençlerimizle, her gün şiddete uğrayan, hakları ellerinden alınmak istenen kadınlarla çözeceğiz. Alın terinin karşılığını alamayan işçilerle, çiftçilerle çözeceğiz. Siftahsız kepengini kapatan esnafımızla çözeceğiz. Bu ülkenin büyümesi ve kalkınması için fedakârca çalışan iş insanları ile çözeceğiz. Yüz binlerce apartman görevlisi, orman görevlileri ve kuryelerle çözeceğiz. Önümüzdeki ilk seçimlerle dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Defalarca söyledim, her firavunun bir Musası, her Nemrut’un bir İbrahimi vardır.”

13 maddeden oluşan beyannameyi açıklayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Her bir delegemiz 13 maddeyi ezberleyeceksiniz. 5 temel sorunun çözümü var. Huzurlu bir toplum, birlikte yaşama iradesi var. Ayrıştırma, bölme, kin, öfke yok; kucaklama var. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal ve arkadaşları ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinden yola çıkarak kurdular. TBMM’nin açılışının 100. yılına tanıklık eden CHP’nin delegeleri olarak önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023’te gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız.”

Beyannamenin oylanarak kabul edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Tarihin bir dönüm noktasındayız. Gün kavga günü değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ekonomik, siyasal ve toplumsal buhrandan çıkarma günü. El kaldırdınız, evet diyerek tarihsel bir sorumluluğu üstlendiniz. Niçin; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demek için üstlendik. Yaşadığımız ekonomik, siyasal ve toplumsal buhrandan Türkiye’yi çıkarmak için üstlendik. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için üstlendik. Bütün vatandaşlarıma, ister Hakkâri’de ister Edirne’de nerede olursa olsun yurtdışında yaşayan bütün vatandaşlarıma en içten saygılarımı sunuyorum.”

KILIÇDAROĞLU’NUN 10. KURULTAYI

2010’da önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasının ardından toplanan 33. Olağan Kurultay’da seçilen Kılıçdaroğlu, bugüne kadar dünkü 37. Kurultay’la birlikte toplam 10 kurultaya katıldı. Kılıçdaroğlu, genel başkan seçimli 5 kurultayının ikisinde Muharrem İnce ile yarışırken, diğerlerine tek aday olarak girdi.

‘TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERİMİZDE’

Bazı CHP’lilerin salgın sürecinde kurultay yapıldığı ve bunun demokratik olmadığı yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bu kurultay, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma azim ve kararlılığımızı gösterecek kurultaydır. Bu iktidar kurultayının on binlerin katıldığı ortamda yapılmasını arzu ederdik, Covid-19 süreci izin vermedi. Ama yürekten inanıyorum milyonların gözü, kulağı, aklı ve yüreği bu kurultaydadır. Bu kurultay sadece sevgili vatandaşlarımızın değil Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Amerika’dan, Rusya’dan Uzak Asya’ya kadar tüm dünyanın gözünün, kulağının olduğu bir kurultaydır. Bu kurultay; sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. Bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. Bu kurultay alçakgönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Tarihin bize yüklediği sorumluluk budur.”

‘BİZDE MİLYONLARCA EL VAR’

Yeniden CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

Dördüncü devrime hazır olacağız: En önemli devrimlerin altına CHP imza atmıştır. Cumhuriyetin kurulması, çok partili yaşama geçirilmesi, 1970’lerde sosyal demokrasinin politikada yer alması. Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olacağız.

Türkiye parlayan yıldız olacak: Bu coğrafyayı bir barış havzasına dönüştüreceğiz. Göreceksiniz ki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye 21. yüzyılın parlayan yıldızı olarak ortaya çıkacaktır.

Linç, baskı yapabilirler: Sözümüz sözdür. Barıştan yana olmayanlar, iktidar oldu diye sadece cebini düşünenler, toplumu ayrıştırarak, bölerek kendi iktidarlarını korumak isteyenler bize karşı çıkabilirler. Baskı yapabilirler, linç girişiminde bulunabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Mübarek bir görev: Ayrışmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Onlardan olmayacağız. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık. Bana verdiğiniz oyun benim açımdan doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Bu ülkeye hizmet etmek benim için mübarek bir görevdir. Derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bizde iki değil, milyonlarca el var. Milyonlarca el ortak söylem geliştirdiğimizde sadece Türkiye’de değil, dünyanın en ücra köşelerinde bile bu ses duyulacak.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir kez daha bana duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz bu onurlu görev için tüm partililerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek ve bu ülkeyi huzura kavuşturmak benim boynumun borcudur” ifadelerini kullandı.