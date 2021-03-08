CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart'ta anlamlı imza
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imzayı attı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imzayı attı. 400’e yakın Kadın Örgütünün görüşleri alınarak ve Kadın Milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanlığının ilgili akademisyenlerle yaptıkları çalışmalar ışığında hazırlanan kanun teklifi, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerde %50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemi ile uygulanmasını öngörüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imzayı attı. 400’e yakın Kadın Örgütünün görüşleri alınarak ve... 1/2 pic.twitter.com/xKDXgu1I1A— CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) March 8, 2021
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