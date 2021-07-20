CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aile fotoğraflı bayram mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaşarak bir bayram mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye!"
Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 20, 2021
İyi bayramlar Türkiye! pic.twitter.com/r81cNTndsa
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