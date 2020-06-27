CHP lideri Kılıçdaroğlu: Demokratik bir yarış olsun

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Kılıçdaroğlu, dün Deutsche Welle Türkçe’nin internet üzerinden canlı olarak yayımlanan programında soruları yanıtladı.

Temmuz ayındaki kurultaya ilişkin Kılıçdaroğlu, “Genel başkan adayı olmak isteyenler için elbette ki bütün imkânlar var. Hatta ben genel başkan olduktan sonra parti üyeleri genel başkan adayı olurken önlerinde zorluklar vardı, ben bunların tamamını değiştirdim. Aday olurlarsa elbette ki çıkar demokratik yöntemler içinde yarışırlar. Bu kurultayı biz iktidar kurultayı olarak tanımlıyoruz.

Biz iktidara geldiğimizde neleri yapacağımızı geniş kitlelere aktarmak zorundayız. Biz ne düşünüyoruz, devlet nasıl yönetilmeli, hangi yasalarda ne tür değişiklikler yapılmalı, bunları açıklayacağız. Eleştiriden çok bir ufuk çizmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın katıldığı bir programda, FETÖ ile ilgili soruya “Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz” sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Aldatıldıklarını kabul ediyorlar, devlet yönetiminde aldatıldıysan o koltuktan ayrılacaksın. Yoksa her önüne gelen seni aldatır.

Erdoğan bugün egemen güçlerin elinde pinpon topu gibi gidip geliyor. Aldatıldıysan, 15 Temmuz darbesi yaşandıysa sen o koltukta nasıl oturabilirsin? Erdoğan da vesayet altında” yanıtını verdi.

‘BAŞKANLAR BAŞARILI’

CHP’li belediyelerin başarı durumuna ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Hepsinde başarı yüzde 50’nin üzerinde. Bütün engellemelere rağmen başarı var. Engellemelerin yanlış olduğunu AKP’liler bile kabul ediyor. Yapılan anketlerde yukarıda olmaları beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” dedi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onaylanmasına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da bir başarı elde edildi, örgütümüz çalıştı. Başarının arkasındaki aktörlerden biri de Canan Hanım’dı. Acaba bunu nasıl yok edebiliriz diye bir arayışa girdiler. Sanıyorlar ki Canan Hanım, CHP geri adım atacak. Bizim için değerli olan şey demokrasiye yaptığımız katkıdır. Biz inandığımız yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunlar bizi yıldıramaz” diye konuştu.