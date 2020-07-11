CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Genel Sekreterliği’ne yönelik eleştirileri yanıtladı: Projelerine bakalım

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği’ne Can Akın Çağlar’ın atanmasına yönelik eleştirilere yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetici kadrosuna müdahaleyi doğru bulmuyorum. Genel Sekreter üzerinden yapılan tartışmaları doğru bulmuyorum; biz Ekrem Beyin geliştirdiği projelere bakmalıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu, YouTube üzerinden yayınlanan “Bir Ülke Bir Kent” programına katıldı. Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Can Akın Çağlar’ın İBB Genel Sekreterliği görevine atanmasına ilişkin soruya, “Ekrem Beyi’ eleştirenler şuna baksın. Onların 20 yıldır yapamadığını Ekrem Bey 1 yılda yaptı. Ana kararlar Ekrem Bey ve kadrosunda. Genel Sekreter üzerinden yapılan tartışmaları doğru bulmuyorum. Biz Ekrem Bey’in geliştirdiği projelere bakmalıyız. Belediyede siyaset yapacak bir kişi var, o da belediye başkanıdır. Onun dışındakilerin liyakatli ve teknik kişilerden oluşması gerekiyor. Belediye başkanı bir hedef verecek, diğer kadrolar da bunu en iyi nasıl gerçekleştireceğini konuşacaklar” dedi.

Londra’daki müzayedede Fatih Sultan Mehmet’in tablosunun satın almasından mutluluk duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Önemli bir tablo. Değeri parayla ölçülebilecek gibi değil” dedi. “Çoklu baro” düzenlemesi ve polisin avukatlara müdahalesini değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “20 Temmuz sivil darbe döneminde yaşıyoruz. Polisten oluşan etten bir duvar ve baro başkanlarının arkadaki oturması... Bu tablo yargının vesayet altında olduğunu gösteriyor. Devlet etki ve tepkiyle yönetilmez. Devlet akılla, bilgi birikimle yönetilir. Bu devleti tahrip yasasıdır. Ben, Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Proejesi Eşbaşkanı olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Milleti kurumları bölüyorlar. Erdoğan’ın görevi bu zaten. Egemen güçlerin taleplerini yerine getiriyorlar. Erdoğan bugüne kadar bu ülkeye en büyük zararı veren kişidir.”

BAHÇELİ’DEN YANIT BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “FETÖ, PKK baro kurabiliyorsa kursun” yönündeki sözlerini de bölücülük olduğunu ve Devlet Bahçeli’den yanıt beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarın gündeme getirdiği “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıp, çıkılmayacağı” yönelik soruya “Gündemi değiştirmek için söylendi” dedi.