CHP liderine linci eleştiren CHP’li Özkahraman’a hapis cezası verildi

24 Haziran 2020 Çarşamba, 16:42

Hüseyin Özkahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’da katıldığı asker cenazesinde maruz kaldığı linç girişimine yönelik paylaşımı nedeniyle, Süleyman Soylu tarafından açılan davada, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini eleştiren bir makaleyi kaleme alan Özkahraman, savunmasında, “Sosyal medyada paylaştığım bu makale ile hiç kimseyi aşağılamayan, kişilik haklarına dokunmayan, onur, şeref, haysiyet gibi insani değerlere saygı çerçevesinde siyasi eleştirime başka bir anlam ya da mana yüklemeye kalkan sayın iddia makamının şahsıma isnat ettiği suçlamayı asla kabul etmemekle birlikte, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin “eleştiri” kamu görevlisine hakaret sayıldığı davanın hükmünde “Sanığın sabit olan görevinden dolayı kamu görevlisine hakaret suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nin 125/1,2,3a maddesi gereğince suçun işleniş şekli suç, sebep ve saiki dikkate alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Eylemin aleni mahalde işlendiği anlaşıldığından, sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK’nin 125/4 madddesi gereğince takdiren 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 2 ay ile hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın duruşmadaki saygılı tutum ve davranışları nedeniyle cezasından TCK’nin 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunduğu, kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanata varıldığı, zarar bulunmadığı nazara alınarak, sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nin 231/5. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir” denildi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Hüseyin Özkahraman, 1 yıl 2 ay verilen hapis cezasına tepki göstererek, "CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de iletişime geçmiştim ve ‘Bu hukuksuzluklara karşı mücadele edeceğiz’ demişti. Kendisiyle yarın sabah tekrar iletişime geçeceğim ve aldığım mahkumiyeti bildireceğim. Cumhuriyetin yazarları bir tarafta, aydınlar bir tarafta kimsenin siyasi iktidarı eleştirmeye yönelik yazısı, söylemi kabul edilmiyor. En ufak bir konuda cezaevine gönderiyorlar, tutukluyorlar ya da korku vermeye çalışıyorlar. Demokratik hukuk devleti çerçevesinde ilerleyeceğiz. Ama nerede demokrasi? Nerede hukuk devleti? Başka alanlarda yazma çizme olanağımız yok. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlara izin verilmiyor. Bu bizim hakkımız. Sindirmek istiyorlar. Yıldırmak ve korkutmak istiyorlar. Asla pes etmeden ve geri adım atmadan söylemeye ve yazmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



