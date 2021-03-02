CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Asıl amaç Kanal İstanbul için yandaş şirketlere verilecek olan ihaleler

02 Mart 2021 Salı, 11:49

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, AKP'nin TBMM'ye sunduğu 'mini' torba yasa teklifinde yer alan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bazı 'yap-işlet-devret' projelerinde borç garantisi vermesini öngören maddeye ilişkin soru önergesi hazırladı.

1 Mart 2021 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na 22 AKP milletvekilinin imzasıyla 2/3427 esas nolu “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin havale edildiğini belirten CHP’li Başarır, “Söz konusu kanun teklifinin 2. maddesi, ne yazık ki yine, yeniden mevcut siyasi iktidarın yandaş şirketleri kayırmanın ön hazırlığıdır. Mevcut siyasi iktidar, yandaş şirketlere karşı ellerinden gelen her türlü kolaylığı sağladığı yetmiyormuş gibi şimdi de yabancı sermayelerden aldıkları kredilerde de devleti kefil durumuna sokmaya çalışmaktadırlar” dedi.

İktidar milletvekillerinin, önerilen bu kanun teklifiyle yandaş şirketlere yabancı finans kaynaklarından kredi kullanabilmeleri için devleti kefil etmek niyetinde olduklarına işaret eden Başarır, “Oldu da yandaş şirketler kredilerini ödeyemezse kim ödeyecek? Halk! Halktan toplanan vergilerle beyefendilerin faiziyle birlikte kredileri ödenecek. Esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, EYT’lilere, atanamayan öğretmenlere kulak tıkayan, ekonomik zorluklar nedeniyle intihar eden vatandaşlarımızı görmezden gelen iktidar, ne acıdır ki iş yandaş şirketlere geldi mi hem gözünü hem de kulağını dört açmaktadır. Bu getirilen teklif, biliyorum zor ama umarım kanunlaşmaz. Komisyona sunulan bu teklif, düpedüz halkı sömürmekten başka bir şey değildir” sözlerini dile getirdi.

"KARA GÜNLERİN HABERCİSİ"

CHP’li Başarır, “Geçiş garantili otoyol, köprü ve tünellerle; uçuş garantili havalimanlarıyla; hasta garantili şehir hastaneleriyle vatandaşın cebine sürekli göz diken iktidar, ne yazık ki yandaş şirketler uğruna, vatandaşı daha da zor duruma düşürmekten hiç çekinmemektedir. Utanmasalar, ileride ‘yandaş şirket’ adı altında bir vergilendirme kalemi açacaklar. Akıldan, mantıktan, adaletten, hukuktan yoksun bu kanun değişikliği teklifi ileride yaşanılacak olan kara günlerin habercisidir" dedi.

ASIL AMAÇ KANAL İSTANBUL İHALELERİ

Teklifin asıl amacının Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak olan ihaleler olacağına dikkat çeken CHP’li Ali Mahir Başarır, “Muhtemelen bu kanun teklifini hemen ilgili komisyona ve TBMM Genel Kurul’u gündemine getirmeyeceklerdir. Çünkü buradaki asıl amaçlardan biri de Kanal İstanbul Projesi kapsamında yandaş şirketlere verilecek olan ihalelerdir” sözlerini ifade etti.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP’li Başarır, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1-15 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında yap-işlet-devret modeliyle hangi ihaleler yapılmıştır? Bu ihaleleri hangi firmalar hangi bedel karşılığında almıştır?

2-15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan işlerden hangilerinin uygulama sözleşmesi imzalanmış, hangilerinin imzalanmamıştır?

3-15 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar, Bakanlığınız ya da Bakanlığınıza bağlı kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alan şirketlerin hangileri yabancı finans kuruluşlarından kredi talebinde bulunmuştur?