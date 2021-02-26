Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: 2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız

26 Şubat 2021 Cuma, 19:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yaptığı açıklamada muhalefetin sert bir şekilde karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine ilişkin konuştu.

Kanal İstanbul'un ihalesinin 2021 yılı içerisinde yapılacağını ifade eden Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."

"Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir."