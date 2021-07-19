CHP Mezitli İlçe Başkanı "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alındı

CHP’nin Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” iddiası ile gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:45
CHP Mezitli İlçe Başkanı
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CHP’nin Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

CHP İlçe Başkanı Tuncer’in gözaltı gerekçesinin  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması olduğu öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tuncer'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından "Zulmünüz batsın. İlçe başkanımızın yanındayız!" diyerek tepki gösterdi.



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