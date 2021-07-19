CHP Mezitli İlçe Başkanı "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alındı
CHP’nin Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” iddiası ile gözaltına alındı.
CHP’nin Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
CHP İlçe Başkanı Tuncer’in gözaltı gerekçesinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması olduğu öğrenildi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tuncer'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından "Zulmünüz batsın. İlçe başkanımızın yanındayız!" diyerek tepki gösterdi.
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