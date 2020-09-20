CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına saldırı: Evime gelip tehdit ettiler

20 Eylül 2020 Pazar, 05:50

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına parke taşlarıyla saldırıldığını bildirdi. Yarkadaş, "Şehir magandalarının yeni hedefi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu" dedi.

CHP Milletvekili Kaboğlu'nun aracına saldırı haberini Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş, Koşuyolu'nda sürekli gürültü yapan bir kafeyi şikayet ettiği için CHP'li Kaboğlu'nın aracını kafe sahibi ve müdürü tarafından parke taşlarıyla parçalandığını belirterek, "Arabanın camını kıran saldırganlar, taşı da arabaya bıraktı. Kaboğlu, iki gün önce gerçekleşen bu saldırı sonrası, aynı gün polise haber verdi. Polis, kamera kayıtlarını inceledikten sonra, kafe sahibi ile çalışanını gözaltına aldı. Savcılık, iki kişiyi adli kontrol şartıyla bıraktı. Adli Kontrol Pazartesi günü başlıyor" dedi.

"TAŞ BİR ŞEHİR EŞKİYALIĞI ÖRNEĞİ"

Yarkadaş, saldıraya maruz kalan Kaboğlu'nun ifalerini şöyle aktardı:

"Barış Bey, tam bir şehir eşkiyalığı örneği ile karşı karşıyayız. Bu kafe, mahallede kural tanımıyor. Sürekli gürültü yapıyor. Uyarılarımız sonuç vermeyince, şikayet ettim. Evime gelip beni tehdit ettiler. İki gece önce ise kapıdaki arabamı parke taşları ile parçalamışlar. Kullandıkları taşı da arabanın içine atmışlar. Polis saldırganları gözaltına aldı. Adli kontrol şartıyla bırakıldılar. Mahalle halkı bugün dayanışma gösterdi ve saldırıyı kınadı. Ben de süreci takip edeceğim."

Kaboğlu'na yönelik saldırı kınayan Yarkadaş, "Araca saldıran kişiler vekilimizin yalnız olmadığını bilmelidir. Bu gözü dönmüş saldırganlara, yargının gerekeni yapacağına inanıyor, büyük CHP ailesinin Kaboğlu'nun yanında olduğunu buradan bir kez daha ilan ediyorum" dedi.