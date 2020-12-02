CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkumla ilgili soru önergesi verdi

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde kadın mahkuma çıplak arama yapıldığı iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı'nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:57
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkumla ilgili soru önergesi verdi
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Tanrıkulu, Aslıhan Gençay adlı mahkumun 4,5 yıl boyunca üç farklı cezaevinde hükümlü olarak kaldığını ve şartlı tahliyesine bir yıl kala kendi talebi üzerine açık cezaevine nakledilmesine karar verildiğini belirtti.

Tanrıkulu’nun aktardığına göre, Gençay, 22 Ekim’de nakledildiği Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne girişinde infaz koruma memurları tarafından “çırılçıplak soyunması” istendi ve nedenini sorduğunda da ‘biz böyle istiyoruz’ yanıtını aldı.

Tanrıkulu, Gençay’ın tepki gösterip itiraz etmesi üzerine iyi halinin kaldırılarak yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini öne sürdü.

Tanrıkulu ayrıca, kronik astım hastası olan Gençay’a Sivas’ta yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını da belirtti.

Tanrıkulu, soru önergesinde çıplak arama uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğu, cezaevlerinin her birinin farklı uygulamaya sahip olup olmadığı ve Gençay’a bir gecede kötü halli denmesinin gerekçeleri gibi sorular yöneltti.


BBC Türkçe

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