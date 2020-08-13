CHP Nevşehir İl Yönetimi'nden Ömer Ay açıklaması

13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:33

CHP Meclis Üyesi Nejla Şahintürk



Geçmişte Nevşehir’in Ödemiş Belediyesi’nin Başkanlığı'nı yapan ve 17 Haziran 1980’de öldürülen Mehmet Zeki Tekiner’in oğlu Bülent Tekiner’e sosyal medya üzerinden yanıt veren Nejla Şahintürk, “40 yıl önce yaşanmış, yargılanmış, hüküm giymiş sizin için doğal olarak kapanmamış ama adli süreçler sonuçlanmış. Ömer Ay pişmanlığını ifade ediyor. Ömer Ay’ın İyi Parti başkanı olmasına müdahale etmek bizim işimiz değil ancak bir gün yüz yüze gelirsek tartışırız” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı olan Ömer Ay



NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı olan Ömer Ay’a Mehmet Zeki Tekiner’in kızı Aylin Tekiner tepki göstermişti. Aylin Tekiner kaleme aldığı yazısında CHP’yi çok sert eleştirmiş ve CHP’yi "Celladıyla siyaset yapmakla” suçlamıştı. Aylin Tekiner’in bu yazısı üzerine açıklama yapan Ömer Ay “Asla bir azmettiricilik yapmadım. Zeki Tekiner komünist değildi, yerli ve milliydi” demişti.

Mehmet Zeki Tekiner



SUÇU KABULLENMİŞTİ

Ömer Ay cinayetten sonra Almanya’ya kaçmış ve daha sonra Türkiye’ye iade edilip yargılanmıştı. Mahkeme tarafından Mehmet Zeki Tekiner’in öldürülmesini azmettirmekle yargılanan ve ifadesinde suçunu kabullenip bir pişmanlık belirtmemesinden dolayı hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Ömer Ay, 1986 yılında tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.