CHP Nevşehir İl Yönetimi'nden Ömer Ay açıklaması
CHP’li Ödemiş Meclis Üyesi Nejla Şahintürk, İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı üzerinden CHP’ye yapılan eleştirilere yanıt verdi. Eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren CHP Meclis Üyesi Nejla Şahintürk “İyi Parti’nin başkanına karışmak işimiz değil” dedi.
CHP Meclis Üyesi Nejla Şahintürk
Geçmişte Nevşehir’in Ödemiş Belediyesi’nin Başkanlığı'nı yapan ve 17 Haziran 1980’de öldürülen Mehmet Zeki Tekiner’in oğlu Bülent Tekiner’e sosyal medya üzerinden yanıt veren Nejla Şahintürk, “40 yıl önce yaşanmış, yargılanmış, hüküm giymiş sizin için doğal olarak kapanmamış ama adli süreçler sonuçlanmış. Ömer Ay pişmanlığını ifade ediyor. Ömer Ay’ın İyi Parti başkanı olmasına müdahale etmek bizim işimiz değil ancak bir gün yüz yüze gelirsek tartışırız” ifadelerini kullandı.
İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı olan Ömer Ay
NE OLMUŞTU?
Geçen günlerde İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı olan Ömer Ay’a Mehmet Zeki Tekiner’in kızı Aylin Tekiner tepki göstermişti. Aylin Tekiner kaleme aldığı yazısında CHP’yi çok sert eleştirmiş ve CHP’yi "Celladıyla siyaset yapmakla” suçlamıştı. Aylin Tekiner’in bu yazısı üzerine açıklama yapan Ömer Ay “Asla bir azmettiricilik yapmadım. Zeki Tekiner komünist değildi, yerli ve milliydi” demişti.
Mehmet Zeki Tekiner
SUÇU KABULLENMİŞTİ
Ömer Ay cinayetten sonra Almanya’ya kaçmış ve daha sonra Türkiye’ye iade edilip yargılanmıştı. Mahkeme tarafından Mehmet Zeki Tekiner’in öldürülmesini azmettirmekle yargılanan ve ifadesinde suçunu kabullenip bir pişmanlık belirtmemesinden dolayı hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Ömer Ay, 1986 yılında tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.
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