CHP PM, Berberoğlu kararını görüşecek

CHP, parlamento üyeliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını yok sayan yerel mahkeme kararını bu hafta gerçekleştirilecek parti meclisi (PM) toplantısında ele alacak.

Mahmut Lıcalı
16 Ekim 2020 Cuma, 05:30
CHP PM, Berberoğlu kararını görüşecek
Abone Ol google-news

17 Ekim’de yapılacak PM toplantısında “hukuk devletine yapılan saldırıların siyasi sonuçlarının değerlendirilmesi” gündemiyle yaşanan kriz ve partinin izleyeceği politika değerlendirilecek. 

Parti içinde parlamento üyeliği düşürülen Berberoğlu üzerinden parti tabanının provoke edilmeye çalışıldığına dikkat çekiliyor. 

Bu kapsamda yaşanan sürecin çok hassas bir şekilde takip edileceği vurgulanıyor. Parti kaynakları, CHP tabanını sokağa çekmek için son dönemde art arda bazı girişimlerde bulunulduğuna işaret ederken, parti örgütü ve tabanın bu duruma karşı uyarıldığını dile getiriyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler