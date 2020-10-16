CHP PM, Berberoğlu kararını görüşecek

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

17 Ekim’de yapılacak PM toplantısında “hukuk devletine yapılan saldırıların siyasi sonuçlarının değerlendirilmesi” gündemiyle yaşanan kriz ve partinin izleyeceği politika değerlendirilecek.

Parti içinde parlamento üyeliği düşürülen Berberoğlu üzerinden parti tabanının provoke edilmeye çalışıldığına dikkat çekiliyor.

Bu kapsamda yaşanan sürecin çok hassas bir şekilde takip edileceği vurgulanıyor. Parti kaynakları, CHP tabanını sokağa çekmek için son dönemde art arda bazı girişimlerde bulunulduğuna işaret ederken, parti örgütü ve tabanın bu duruma karşı uyarıldığını dile getiriyor.